LEHDISTÖTIEDOTE: Merkittävä kansainvälinen teollisuusyhtiö ottaa teknologiaharppauksen automaatiossa ja pääsynhallinnassa valitsemalla SSH:n kyberturvallisuuden toimittajakseen

Helsinki, Suomi - 08. joulukuuta 2022 - Kansainvälinen teollisuusyhtiö on valinnut SSH:n PrivX IT/OT konvergenssiratkaisun tukemaan ja automatisoimaan pääsynhallintaprosessejaan ja lisäämään tuotantotilojensa ja tietotekniikkansa kyberturvallisuutta.



Yli 1,2 M€:n kokonaisarvoinen sopimus koostuu lisensseistä sekä tuki- ja asiantuntijapalveluista. Noin puolet kaupasta tuloutetaan vuoden 2022 neljännelle neljännekselle ja loput seuraavien viiden vuoden aikana.

Uusi merkittävä teollisuusasiakas vahvistaa SSH:n asemaa monikansallisen raskaan teollisuuden ja operatiivisen teknologian kyberturvallisuuspalvelujen luotettavana toimittajana. Kauppa on linjassa SSH:n ”land and expand” strategian kanssa, jossa odotamme tilauksen arvon kasvavan tulevaisuudessa.

Automaatiota, turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta

Asiakas etsi ratkaisua, joka automatisoisi pääsynhallintaprosesseja ja lisäisi tuotantolaitosten yleistä turvallisuutta. Kyberturvallisuus ylittää nykyään organisaatiorajat, joten tehtävänä oli myös lisätä turvallisuutta alihankintaryhmien hallinnassa ja vähentää organisaation yhteisiin salasanoihin liittyvää kokonaisriskiä.

"Tämä uusi asiakas osoittaa, miten PrivX on vakiinnuttanut asemansa johtavana seuraavan sukupolven Zero Trust -ratkaisuna operatiivisen teknologian ja kriittisen infrastruktuurin pääsynhallintamarkkinoilla. Valmistava teollisuus on dramaattisessa digitaalisessa murroksessa esineiden teollisen internetin vuoksi. Operatiivisen teknologian kyberturvallisuus ei ole enää vain kertaluontoinen ostettu vakuutus ja suoja kyberhyökkäyksiä vastaan. Kyse on ennen kaikkea liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ja kyvystä täyttää asiakkaiden pitkäaikaiset lupaukset, ja olemme iloisia voidessamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan nämä tavoitteet", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

PrivX on seuraavan sukupolven pääsynhallintaratkaisu

PrivX on ketterä, helppokäyttöinen ja nopeasti asennettava pääsynhallintaratkaisu laajennettujen käyttöoikeuksien hallintaan konesali-, pilvi- ja hybridiympäristöissä. PrivX:n avulla asiakkaat voivat joustavasti tarjota ja hallita pääsyä palvelimiin, verkkolaitteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin käyttäjien roolien ja käyttötarpeiden perusteella.

PrivX myös automatisoi prosesseja, parantaa hallintoa ja vaatimustenmukaisuutta, vahvistaa toimitusketjun turvallisuutta ja kolmansien osapuolten turvallista pääsyä järjestelmiin sekä yhdistää IT/OT-kohteiden turvallisen pääsynhallinnan hybridiympäristöissä sekä paikan päällä että sen ulkopuolella.

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.