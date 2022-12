La décriminalisation du cannabis n’est pas associée à une augmentation remarquable des accidents automobiles, selon un nouveau rapport actuariel

English French

OTTAWA, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport de l’Institut canadien des actuaires (ICA) et de la Casualty Actuarial Society (CAS) analyse l’impact de la décriminalisation du cannabis sur l’expérience d’accidents automobiles au Canada et aux États-Unis. L’étude n’a pas enregistré d’impact statistiquement significatif de la décriminalisation du cannabis sur le taux de mortalité des accidents de voiture, la fréquence des réclamations d’assurance ou le coût moyen par réclamation, en particulier à long terme.



Le rapport Évaluation des effets de la décriminalisation du cannabis sur l’expérience d’accidents automobiles révèle, en se fondant sur des statistiques d’assurance, qu’il n’y a pas eu de changements significatifs dans les tendances et les variations saisonnières des accidents automobiles au Canada après le changement du statut juridique du cannabis. De même, les effets estimés de la décriminalisation à l’échelle des États aux États-Unis ne montrent pas de résultats cohérents et significatifs qui permettraient de conclure que la décriminalisation a entraîné une augmentation des accidents automobiles ou des décès sur la route.

Les schémas temporels de l’activité humaine (comme les cycles annuels, hebdomadaires et quotidiens) et les intempéries sont de bien meilleurs prédicteurs de l’expérience d’accidents automobiles que la décriminalisation du cannabis.

L’étude surmonte les limites et les inconvénients des recherches antérieures sur les effets de la décriminalisation du cannabis en intégrant de nouvelles méthodologies axées sur les données.

« Les méthodes utilisées dans cette recherche incluent des modèles statistiques améliorés, ainsi que l’apprentissage machine et d’autres techniques de la science des données. Les modèles ont utilisé des données météorologiques à haute résolution pour tenir compte des effets des facteurs météorologiques », explique l’auteur du rapport, Vyacheslav Lyubchich, Ph.D.

Lire le rapport complet.

L' Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada.