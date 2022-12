Kitron hever økonomiske utsikter for 2022

English Norwegian

(2022-12-08) Kitron oppdaterer sine økonomiske utsikter som følge av stor etterspørsel og ytterligere lettelser av forsyningsbegrensninger.



Kitron hever nå sine inntektsutsikter for hele 2022 til mellom NOK 6 450 millioner og 6 550 millioner. Driftsresultat (EBIT) forventes å bli mellom NOK 440 millioner og 470 millioner.

Den 13. desember vil Kitron arrangere en kapitalmarkedspresentasjon for å gi ytterligere informasjon om de finansielle utsiktene samt langsiktige strategiske og finansielle ambisjoner.

Arrangementet starter kl. 09.00 og varer i ca. to timer. For å registrere deg på forhånd for det fysiske arrangementet, vennligst send en e-post til investorrelations@kitron.com.

Det vil også være en live webcast på følgende lenke: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20221213_1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.800 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

Innsideinformasjon

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, finansdirektør i Kitron ASA på vegne av Selskapet på dato og tidspunkt som angitt ovenfor.

Viktig informasjon

Saker omtalt i denne meldingen kan utgjøre fremtidsrettede utsagn. Fremtidsrettede utsagn er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som «tror», «forventer», «forutser», «strategi», «har til hensikt», «estimerer», «vil», «kan», «fortsette», «bør» og lignende uttrykk. De fremtidsrettede utsagnene i denne meldingen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om Kitron mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble tatt, er disse forutsetningene i seg selv gjenstand for betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerhetsfaktorer, betingede situasjoner og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og er utenfor deres kontroll.

Informasjonen, vurderingene og de fremtidsrettede utsagnene i denne meldingen gjelder kun på datoen, og kan endres uten varsel. Kitron påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre eventuelle revisjoner av fremtidsrettede utsagn for å reflektere hendelser som inntreffer eller omstendigheter som oppstår relatert til innholdet i denne

meldingen.

Denne meldingen er kun til informasjonsformål og kan ikke erstatte utøvelsen av uavhengig dømmekraft. Det er ikke ment som investeringsråd og skal under ingen omstendigheter brukes eller betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i Kitron.