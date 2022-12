Delårsrapport 1. halvår 2022/23

English Danish





Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt den følgende delårsrapport for 1. halvår 2022/23.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR SØREN MALLING UDTALER I DEN FORBINDELSE:

”Vores 2. kvartal blev præget af fortsatte udfordringer med høje priser på fremstilling og distribution af færdigvarer. Tilsvarende har vi ikke opnået tilstrækkelig dækning af de øgede omkostninger gennem salgspriserne, og kombineret med den lavere omsætning på eksportaktiviteterne resulterer det i en lavere indtjening for kvartalet. Vi arbejder kontinuerligt med på den korte bane at få skabt balance i indtjeningen, så vi kan geare forretningen til fremtidig vækst.

Vi fik i 2. kvartal lanceret det nye design på vores ikke-alkoholiske drikkevarer i Harboe-mærket således, at den samlede drikkevareportefølje under Harboe-brandet i Danmark nu er blevet re-brandet, hvilket er blevet godt modtaget af forbrugerne. Vi ser samtidig en positiv forbrugertendens med øget aktivitet i prisstartersegmentet, hvor vi konkurrerer.

Samlet set blev 1. halvår ikke som forventet, men vi tror på strategien og fastholder de planlagte strategiske tiltag for at sikre et fremtidigt fundament for vækst og indtjening. Vi fastholder forventningerne til hele året om et EBITDA i niveauet 63-103 mDKK og et resultat før skat i niveauet -30 - +10 mDKK.”





