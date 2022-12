Investeringsforeningen Investin - Optimal Active and Index - opdateret prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Investin - Optimal Active and Index er gennemgået og opdateret som en del af den årlige ajourføring, herunder med opdateringer af tal og redaktionelle ændringer.

I forhold til indløsning er følgende afsnit indsat: ”Indløsning kan også suspenderes som følge af systemmæssige eller tekniske fejl.”

Afsnittet er indsat for at tage højde/forbehold for situationer, hvor der kan opstå suspension af en afdeling som følge af systemmæssige fejl.

Derudover er der indsat et skatteforhold i prospektet.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Erling Skorstad

Adm. direktør

