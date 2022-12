The North West Company Inc. annonce ses résultats du troisième trimestre et un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») publie aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2022. Elle annonce également que le conseil d'administration déclare un dividende de 0,38 $ par action aux actionnaires inscrits au registre en date du 30 décembre 2022, qui sera versé le 16 janvier 2023.



« Nous sommes ravis de nos résultats pour le trimestre, compte tenu de l'impact négatif de l'inflation élevée de cette année et de la comparaison avec les ventes et les bénéfices liés à la COVID-19 de l'année dernière », a commenté le président et chef de la direction Dan McConnell. Nous avons été en mesure de maintenir le cap au niveau supérieur, en particulier à mesure que nos clients ont déplacé leurs dépenses discrétionnaires vers des articles essentiels. Nous travaillons avec nos fournisseurs et nos opérateurs pour aider à atténuer les pressions inflationnistes, y compris nos promotions à la baisse de prix et à verrouillage des prix sur les articles de tous les jours. Nous restons concentrés sur la mise en stock de produits essentiels et la fourniture de la meilleure valeur à nos clients dans cet environnement à forte inflation. »

Faits saillants financiers

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre a augmenté de 6,0 % pour atteindre 586,7 millions de dollars, en raison de l'inflation plus élevée dans les opérations canadiennes et internationales et de l'incidence du taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales. L'augmentation des autres ventes dans les opérations canadiennes, qui comprennent les revenus tirés des compagnies aériennes, les services financiers, le carburant et les pharmacies, et l'impact des nouveaux magasins ont également été des facteurs. En excluant l'effet du taux de change, les ventes consolidées ont augmenté de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent, avec l'augmentation de 3,6 % des ventes de produits alimentaires et la diminution de 11,2 % des ventes de marchandises diverses. Les conséquences de l'inflation des coûts des marchandises et du fret ont continué à entraîner des changements dans la composition des ventes de produits, les consommateurs consacrant davantage de leurs dépenses à l'alimentation et réduisant les achats de marchandises diverses. Sur une base à magasins comparables1, les ventes ont diminué de 0,7 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, avec une augmentation de 1,5 % des ventes de produits alimentaires, mais qui a été plus que compensée par une baisse de 13,2 % des ventes de marchandises diverses. La baisse des ventes totaux à magasins comparables est principalement attribuable à l'impact des facteurs liés à la COVID-19, y compris les paiements de soutien du revenu gouvernemental et la hausse des dépenses au sein de la Communauté qui ont contribué aux gains de ventes en 2021. Bien que les ventes à magasins comparables aient diminué cette année par rapport aux fortes augmentations des ventes liées à la COVID-19 au cours des deux dernières années, elles ont augmenté de 16,0 % par rapport aux niveaux antérieurs à la COVID-19, avec, sur une base à magasins comparables, des ventes de produits alimentaires en hausse de 16,5 % et des ventes de marchandises diverses en hausse de 12,7 %.

Marge brute La marge brute a diminué de 3,3 % en raison de l'augmentation des ventes, partiellement compensée par une baisse de 84 points de base du taux de marge brute par rapport à l'année dernière. La baisse du taux de marge bénéficiaire brute est principalement attribuable à l'évolution de la composition des ventes, à l'impact de l'inflation du coût du fret et des marchandises qui n'a pas été entièrement répercutée sur les prix de détail et à une augmentation des démarques.

Frais administratifs, de vente et opérationnels Les frais administratifs, de vente et opérationnels (les « Frais ») ont augmenté de 17 millions de dollars ou 13,6 %comparé à l'année dernière, et étaient en hausse de 163 points de base en pourcentage des ventes. L'augmentation des dépenses est principalement due à l'impact de l'inflation des coûts, y compris l'augmentation des dépenses de services publics à base de carburant, l'impact du taux de change sur la conversion des dépenses des Opérations internationales et l'impact des nouveaux magasins. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une baisse des coûts de rémunération en actions et une diminution des dépenses liées à la COVID-19 par rapport à l'année dernière.

Bénéfice d'exploitation Le bénéfice d'exploitation (BAII) a diminué à 45 millions $ par rapport à 56 millions $ l'an dernier et le bénéfice avant intérêts, impôts sur le revenu et amortissement (« BAIIA2 ») a diminué à 69,8 millions $ par rapport à 78,6 millions $ l'année dernière, en raison des facteurs liés à la marge brute et aux dépenses mentionnés précédemment. Le BAIIA ajusté2, qui exclut les coûts de la rémunération fondée sur des actions, a diminué de 5,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent et, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est établi à 12,5 %, contre 14,1 % à l'exercice précédent, mais a augmenté de 14,3 millions de dollars, ou 24,4 % par rapport au BAIIA 2 ajusté pré-pandémique du troisième trimestre de 2019

Intérêts débiteurs Les intérêts débiteurs ont augmenté de 4,2 millions de dollars, comparativement à 3,2 millions de dollars l'année dernière principalement en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt.

Charge d'impôt sur le revenuLa charge d'impôt sur le revenu a diminué à 10,6 millions de dollars, contre 13,7 millions de dollars l'année dernière, en raison de la baisse des bénéfices, le taux d'imposition effectif consolidé de 26,0 % étant le même que l'année dernière.

Le bénéfice net Le bénéfice net a diminué pour atteindre 30,2 millions de dollars, comparativement à 39,2 millions de dollars l'année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 29,5 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action à 0,61 $ par action, comparativement à 0,79 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net2 ajusté, qui exclut l'impact après impôts des coûts de la rémunération à base d'actions, a diminué de 5,6 millions de dollars par rapport au bénéfice généré par la COVID-19 l'année dernière en raison des facteurs de marge brute et de dépense mentionnés précédemment, partiellement compensés par l'impact positif des taux de change sur la conversion des bénéfices des opérations internationales. Bien que le bénéfice net ait diminué par rapport à l'année dernière, il a augmenté de 8,5 millions de dollars, soit 34,9 %, par rapport au troisième trimestre 2019 précédant la pandémie.

Mensures financières non-conformes aux PCGR

La société utilise les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : bénéfice avant intérêts, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement (« BAIIA »), BAIIA ajusté et bénéfice net ajusté. La société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles à la direction et aux investisseurs pour mesurer la performance financière et la situation financière de la société pour les raisons décrites ci-dessous.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) n'est pas une mesure reconnue en vertu des normes IFRS. La direction estime qu'en plus du bénéfice net, BAIIA est une mesure supplémentaire utile, car elle fournit aux investisseurs une indication de la performance opérationnelle de la société avant de répartir le coût des intérêts, des impôts sur le revenu et des investissements en capital. Les investisseurs doivent toutefois être avertis que le BAIIA ne doit pas être interprété comme un remplacement du bénéfice net déterminé conformément aux IFRS comme un indicateur de la performance de la société. La méthode de calcul du BAIIA de la société peut différer d'autres sociétés et peut ne pas être comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés.

Le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour exclure l'impact de certains revenus et dépenses qui doivent être reconnus par les normes IFRS. Les montants exclus sont soit assujettis à la volatilité du prix des actions de la société, soit ne reflètent pas nécessairement la performance d'exploitation sous-jacente de la société. Ces facteurs peuvent rendre plus difficiles les comparaisons des performances financières de la société entre périodes. La société peut exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela débouchera sur une analyse et une explication plus efficaces de la performance financière sous-jacente. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils ne sont pas récurrents.

Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures intitulées similairement présentées par d'autres sociétés cotées en bourse et ne devraient pas être interprétées comme un remplacement d'autres mesures financières déterminées conformes aux normes IFRS.

Rapprochement du résultat d'exploitation consolidé avec le BAIIA et le BAIIA ajusté :

Consolidated Third Quarter Year-to-Date ($ in thousands) 2022 2021 2019 2022 2021 2019 Earnings from operations (EBIT) $ 44,955 $ 56,063 $ 36,990 $ 132,481 $ 170,837 $ 103,619 Add: Amortization 24,874 22,579 22,289 72,737 67,574 65,523 EBITDA $ 69,829 $ 78,642 $ 59,279 $ 205,218 $ 238,411 $ 169,142 Adjusted for: Insurance gains — — — — (8,632 ) (14,965 ) Share-based compensation expense 3,336 (408 ) (450 ) 9,253 8,239 3,360 Adjusted EBITDA $ 73,165 $ 78,234 $ 58,829 $ 214,471 $ 238,018 $ 157,537

Rapprochement du bénéfice net consolidé avec le bénéfice net ajusté :

Consolidated Third Quarter Year-to-Date ($ in thousands) 2022 2021 2019 2022 2021 2019 Net earnings $ 30,175 $ 39,155 $ 24,838 $ 90,707 $ 121,843 $ 69,010 Adjusted for: Insurance gains, net of tax — — — — (7,123 ) (11,547 ) Share-based compensation expense, net of tax 2,648 (732 ) (502 ) 7,237 6,359 2,688 Adjusted net earnings $ 32,823 $ 38,423 $ 24,336 $ 97,944 $ 121,079 $ 60,151

La société a enregistré des gains sur le règlement partiel des demandes d'assurance. Ces gains sont dus à la différence entre le coût de remplacement des actifs détruits et leur valeur comptable.

Certains coûts de rémunération à base d'actions sont présentés comme passifs dans le bilan consolidé de la société. La société est exposée aux fluctuations des cours du marché du cours de ses actions par le biais de ces coûts de rémunération à base d'actions. Ces engagements sont comptabilisés à la juste valeur à chaque date d'établissement des rapports en fonction du cours du marché des actions de la société à la fin de chaque période considérée, avec les variations de la juste valeur enregistrées dans les dépenses de vente, d'exploitation et d'administration. De plus amples informations sur la rémunération à base d'actions sont fournies dans la note 11 et la note 14 des états financiers consolidés condensés intermédiaires de la société.

De plus amples renseignements sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre 2022 de la Société, dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés condensés non vérifiés de la période intermédiaire, qui peuvent être consultés dans la section investisseurs du site Web de la Société à l'adresse suivante : www.northwest.ca.

Conférence téléphonique du troisième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique pour ses résultats du troisième trimestre le 7 décembre 2022 à 13 h 30 (heure normale du Centre). Pour y avoir accès, veuillez composer le 416 340-2217 ou le 1-800-806-5484 et utiliser le code d'accès 9703896. La conférence téléphonique sera archivée et vous pourrez y accéder en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 avec le code d'accès 1501297 le ou avant le 7 janvier 2023.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondées sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Énoncés prospectifs concernant la société, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et les performances et conditions financières attendues. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés de nature prédictive, qui dépendent ou font référence à des événements ou à des conditions futurs, ou incluent des mots tels que « s'attend à », « anticipe, « planifie », « croit », « estime », « a l'intention », « cible », « projette », « prévoit » ou les versions négatives de ceux-ci et d'autres expressions similaires, ou des performances financières futures ou conditionnelles (y compris les ventes, bénéfices, taux de croissance, dépenses en immobilisations, dividendes, niveaux d'endettement, capacité financière, accès au capital, et liquidités), des stratégies ou perspectives d'affaires en cours, les intentions de la société concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact attendu de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la société, la chaîne d'approvisionnement et les plans de continuité des activités connexes de la société, la réalisation des économies attendues des plans de réduction des coûts et d'éventuelles actions futures de la société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions et projections actuelles concernant des événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant la société, les facteurs économiques et le secteur de la vente au détail en général. Ils ne constituent pas des garanties de performances futures, et les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs formulés par la société en raison de changements dans les conditions économiques, politiques et de facteurs de marché en Amérique du Nord et à l'international. Ces facteurs incluent, mais sans s'y limiter, la durée et l'impact de la pandémie de COVID-19, les variations de l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la capacité de l'entreprise à maintenir une chaîne d'approvisionnement efficace, les modifications des politiques et méthodes comptables utilisées pour rendre compte de la situation financière, y compris les incertitudes associées aux hypothèses et estimations comptables critiques, l'effet de l'application des modifications comptables futures, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les modifications apportées aux réglementations et à la législation du gouvernement, les modifications des lois fiscales, les procédures judiciaires ou réglementaires inattendues, les événements catastrophiques, la capacité de la société à effectuer et à tirer profit des projets d'investissement, les investissements dans le commerce électronique, les transactions stratégiques et l'intégration des acquisitions, la capacité de la société à tirer profit des investissements dans les systèmes et technologies de l'information (« TI »), y compris les implémentations de systèmes informatiques, ou des résultats imprévus de ces initiatives et de la réussite de la société dans l'anticipation et la gestion des risques susmentionnés.

Le lecteur est averti que la liste des facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. D'autres risques sont décrits dans la section Gestion des risques du rapport annuel 2021 et dans les sections Facteurs de risque de la notice annuelle et de la circulaire d'information de la direction, des rapports sur les changements matériels et des communiqués de presse. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, et à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Des informations supplémentaires sur la société, y compris notre notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Internet de la société à l'adresse www.northwest.ca.

Profil de l'entreprise

The North West Company Inc., à travers ses filiales, est l'un des principaux chefs de file de la vente au détail de produits alimentaires et produits et services d'usage courant dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 221 magasins sous les noms commerciaux Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards de $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

1 à l'exclusion de l'impact du taux de change

2 Voir la Section Mesures non conformes aux PCGR du communiqué de presse