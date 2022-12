RTStonebranch wird im Gartner® Market Guide for DataOps Tools aus dem Dezember 2022 als repräsentativer Anbieter genannt

French German

ALPHARETTA, Ga., Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Service-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Gartner Market Guide for DataOps Tools aus dem Dezember 2022 als repräsentativer Anbieter genannt wurde.*



„Stonebranch ist stolz darauf, von Gartner als repräsentativer Anbieter für DataOps anerkannt zu werden“, so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Für uns ist die Datenorchestrierung ein grundlegendes Element für Unternehmen, um funktionale Silos aufzubrechen, Datenpipelines zu integrieren und die Betriebskosten im gesamten Unternehmen zu senken.“

Laut Gartner ermöglichen DataOps-Tools Unternehmen, die Datenbereitstellung zu rationalisieren und die Produktivität durch mehrere Prozessintegrationen und -automatisierungen zu verbessern. Dieser Market Guide bietet Daten- und Analyseführern die Marktdefinition, die Gründe für den Markt und die Marktdynamik in der Frühphase.

„Beobachtbarkeit, Automatisierung, Tests, Bereitstellungsautomatisierung und Umgebungsverwaltung sind Schlüsselfunktionen von DataOps-Tools wie dem Universal Automation Center (UAC)“, so Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. „Um Datenpipelines zu operationalisieren und zu skalieren, geht das UAC unserer Meinung nach noch ein paar Schritte weiter, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten zu verschieben und automatisierte Prozesse über Datenpipelines hinweg zu orchestrieren, die sich über komplexe hybride IT-Umgebungen erstrecken.“

Lesen Sie den von Stonebranch bereitgestellten 2022 Gartner Market Guide for DataOps Tools-Bericht .

* „Gartner, Market Guide for DataOps Tools“, Robert Thanaraj, Sharat Menon, Ankush Jain, 5. Dezember 2022.

Haftungsausschluss von Gartner

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b774cf4-451d-4791-a4f3-57f97c840518/de