Franchissement de seuils de détention du capital NEOLIFE

NEOLIFE (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0011636083 – Mnémonique ALNLF) informe que la société CAPRIONA SAS et son président Pascal LEANDRI, tous deux implantés à La Réunion, actionnaires de la société NEOLIFE, agissant de concert, ont franchi, à la baisse , le 28 novembre 2022, les seuils de 15% du capital et de 15% des droits de vote , par voie d’acquisition d’actions, et détenaient alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

CAPRIONA SAS : 10.930.000 actions et droits de vote

Pascal LEANDRI : 470.000 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 83.970.249 actions et droits de vote en date du 28 novembre 2022.



