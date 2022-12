English Finnish

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: The Goldman Sachs Group, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %



Nokia Oyj

Pörssitiedote

8.12.2022 klo 20.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: The Goldman Sachs Group, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan The Goldman Sachs Group, Inc.:n suora ja välillinen omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 2.12.2022 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Nokian saaman ilmoituksen mukaan The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen hallinnoimien Nokia-omistusten määrä vastasi 2.12.2022 yhteensä 293 966 891 osaketta, joka vastaa noin 5,22 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä. Nokian osakkeiden kokonaismäärä on 5 632 297 576 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,20% 5,02% 5,22%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakelaji (ISIN)



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) NOKIA (FI0009000681) 6 870 917 0,12% Nokia ADR (US6549022043) 4 264 295 0,08% A Yhteensä 11 135 212 0,20%

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Liitteen mukaisesti B Yhteensä 282 831 679 5,02%

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälinen kautta Yhteensä The Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs (UK) L.L.C. Goldman Sachs Group UK Limited Goldman Sachs International The Goldman Sachs Group,

Inc. GSAM Holdings LLC Goldman Sachs Asset

Management, L.P. The Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs & Co. LLC The Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Bank USA Goldman Sachs Bank Europe SE The Goldman Sachs Group, Inc. IMD Holdings LLC United Capital Financial Partners, Inc. United Capital Financial Advisers, LLC The Goldman Sachs Group, Inc. Folio Financial, Inc. Folio Investments Inc. The Goldman Sachs Group, Inc. The Goldman Sachs Trust Company, National Association The Goldman Sachs Trust Company of Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. GS Finance Corp. The Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs (UK) L.L.C. Goldman Sachs Group UK Limited Goldman Sachs International Bank The Goldman Sachs Group, Inc. GS Global Markets, Inc. Goldman Sachs Finance Corp International Ltd The Goldman Sachs Group, Inc. Murray Street Corporation Sphere Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior Credito Privado Sphere Fund The Goldman Sachs Group, Inc. Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A The Goldman Sachs Group, Inc. GSAM Holdings LLC NNIP Holdings LLC NNIP UK Holdings I Ltd NNIP UK Holdings II Ltd NNIP Holdings I B.V. / NNIP Holdings II B.V. NN Investment Partners Holdings B.V. The Goldman Sachs Group, Inc. GSAM Holdings LLC GSAMI Holdings I Ltd GSAMI Holdings II Ltd Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd Goldman Sachs Asset Management International

