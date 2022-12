Alpian, la prima banca privata digitale della Svizzera, diventa operativa su Temenos Banking Cloud

French German Italian

GINEVRA, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ha annunciato oggi che Alpian SA (“Alpian”), la prima banca privata digitale della Svizzera, ha attivato i servizi di core banking e pagamenti su Temenos Banking Cloud.



La banca pionieristica utilizza Temenos Banking Cloud ospitato su Microsoft Azure per creare un'offerta accessibile che associa l'attività bancaria quotidiana con servizi di investimento e private banking personalizzati in un'app mobile all'avanguardia. L'app Alpian è ora disponibile per i clienti che vogliono scaricarla e aprire un conto.

Alpian abbina intelligenza artificiale e umana per offrire servizi di private banking e competenze di investimento ai clienti affluent svizzeri. Il suo modello ibrido offre un'esperienza bancaria sicura e ultramoderna con il supporto e la guida dei consulenti patrimoniali qualificati di Alpian, consentendo alla clientela affluent di accedere a un servizio normalmente riservato ai clienti di una banca privata tradizionale. La banca si rivolge a privati con un patrimonio compreso tra 100'000 e 1'000'000 di franchi svizzeri.

Per completare i suoi servizi di private banking, Alpian ha integrato nell'esperienza digitale dei propri clienti le funzioni bancarie più comuni, che includono conti in quattro valute (CHF, EUR, GBP, USD) tutti collegati sotto un unico IBAN grazie alla funzionalità Multicurrency di Temenos. Inoltre, un servizio di conversione di valuta estera e di bonifici bancari, un'esclusiva carta di debito in metallo con controlli in-app della carta e un'interfaccia di chat che consente ai clienti di comunicare con gli specialisti bancari di Alpian, situati in Svizzera, nelle quattro lingue supportate.

La funzionalità agile di Temenos per il core banking e i pagamenti è unita alla sicurezza e all'efficienza di Microsoft Azure, mentre tutti i dati sono archiviati in datacenter locali in Svizzera. Grazie alla tecnologia Temenos, Alpian può innovare più velocemente e offrire prodotti personalizzati e adeguati ai clienti con un costo inferiore. Temenos Banking Cloud consente ad Alpian di abbinare facilmente funzionalità e dimensioni bancarie in base alla domanda commerciale, favorendo una crescita redditizia e offrendo un servizio eccezionale ai clienti.

Sviluppata in incubazione da REYL Intesa Sanpaolo, Alpian ha ottenuto la licenza bancaria dall'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) a marzo 2022.

Schuyler Weiss, CEO di Alpian, ha commentato: “L’implementazione su Temenos Banking Cloud è un'importante traguardo per il lancio di Alpian. Ci impegniamo a fornire un servizio di alto livello; con il supporto di Temenos e Microsoft possiamo concentrarci sull'offerta di un servizio e di un'esperienza cliente di eccellenza, sapendo che la nostra tecnologia core banking è perfettamente organizzata”.

Max Chuard, CEO di Temenos, ha dichiarato: “Congratulazioni al team di Alpian per questa nuova implementazione. Alpian reinventa gli investimenti patrimoniali per la clientela affluent e siamo entusiasti di vedere il lancio della banca sul mercato svizzero. Temenos supporta le banche private e di gestione patrimoniale tradizionali e nuove per soddisfare le esigenze di una nuova generazione di investitori. La nostra piattaforma aperta aiuterà Alpian a operare in modo più efficiente dal punto di vista dei costi e con maggiore agilità, consentendole di promuovere l'innovazione nel mercato e di crescere in modo sostenibile”.

Catrin Hinkel, CEO di Microsoft Switzerland, ha aggiunto: “Siamo lieti di supportare Alpian nel lancio di questa nuova banca privata digitale. Grazie a Microsoft Azure e ai nostri quattro datacenter locali in Svizzera, le organizzazioni finanziarie dispongono dell'infrastruttura e della sicurezza necessarie per offrire un'esperienza cliente di livello superiore. Alpian è riuscita a raggiungere questo obiettivo e attendiamo con interesse di vederla crescere ed espandere i suoi servizi sul mercato”.

‍Alpian è la prima banca privata digitale svizzera, sviluppata in incubazione da REYL Intesa Sanpaolo e costituita nel 2019. Originariamente sviluppata da REYL, Alpian vuole essere la prima banca a fornire la stabilità, la sicurezza e l'assistenza personale di una banca privata svizzera tradizionale a una più ampia fascia di clienti attraverso l'accessibilità e la reattività di un'interfaccia digitale all'avanguardia.

Temenos (SIX: TEMN) è la piattaforma aperta leader a livello mondiale per il cosiddetto composable banking, che ogni giorno crea opportunità per oltre 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Serviamo oltre 3000 banche, dalle più grandi alle nuove banche e alle banche locali, in più di 150 paesi, permettendole di creare nuovi servizi bancari ed esperienze all'avanguardia per i clienti. La piattaforma aperta di Temenos consente ai nostri clienti con le migliori performance di ottenere un rendimento del capitale proprio tre volte superiore alla media del settore e coefficienti costi-ricavi dimezzati rispetto alla media del settore.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.temenos.com.