Soprano Oyj pörssitiedote 9.12.2022 klo 12.20



Arto Tenhusen vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan osakkeiksi



Arto Tenhunen on tänään ilmoittanut Soprano Oyj:n hallitukselle vaihtavansa yhteensä 200 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan Soprano Oyj:n osakkeiksi sopimusehtojen mukaisesti. Soprano Oyj otti kyseisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan kesällä 2016 osana laajempaa rahoitusjärjestelyä.

Hallitus on päättänyt suunnata Arto Tenhuselle yhteensä 600 000 Soprano Oyj:n uutta osaketta, jolla Arto Tenhusen 200 000 euron vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi sopimuksen mukaisella 0,3333 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Järjestely pienentää Soprano Oyj konsernin lainoja 200 000 eurolla ja vahvistaa vastaavasti konsernin omaa pääomaa.



Osakevaihtosopimuksen täytäntöönpanon jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 18 903 745 kappaleesta 19 503 745 kappaleeseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.12.2022 ja tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 15.12.2022.

Soprano Oyj





Lisätietoja:

Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä, puh. 050 539 8590, satu.mehtala@boardman.fi

Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi



