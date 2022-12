Soprano Oyj sisäpiiritieto 9.12.2022 klo 13.00



Täytäntöönpanopöytäkirja on allekirjoitettu ja Wetteri-järjestely tuli voimaan



Soprano Oyj sekä Simula Invest Oy ja PM Ruukki Oy Themis Holdingin pääomistajina ovat allekirjoittaneet täytäntöönpanopöytäkirjan yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

Täytäntöönpanopöytäkirjalla toteutetaan osakevaihtosopimus, jolla Soprano Oyj hankkii Wetteri-konsernin kokonaan omistaman Themis Holding Oy:n kaikki osakkeet.



Osakevaihtosopimuksen täytäntöönpanon jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 18 903 745 kappaleesta 134 600 870 kappaleeseen. Osakemäärässä on huomioitu 200 000 tuhannen euron vaihtovelkakirjalainan konvertointi 600 000 Soprano Oyj:n uudeksi osakkeeksi. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.12.2022 ja tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 15.12.2022.

