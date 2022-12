English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 9.12.2022 klo 14.15



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: 69 % optio-oikeuksista 1-2022 (TO1) käytettiin osakkeiden merkintään, yhtiölle 213 000 euron bruttovarat

Osakkeiden merkintäaika BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n optio-oikeuksilla 1-2022 (TO1) päättyi 2.12.2022. Osakkeiden merkintään käytettiin yhteensä 231 415 sarjan 1-2022 (TO1) optio-oikeutta, mikä vastaa noin 69,0 prosenttia optio-oikeuksien määrästä. Yhtiö saa merkinnöistä varoja noin 213 000 euroa ennen kuluja. Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt osakemerkinnät.

Merkintähinta oli 0,92 euroa ja 10,10 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika oli 21.11.-2.12.2022.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 16.12.2022 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa (arviolta) 19.12.2022. Optio-oikeudet, joita ei käytetty osakkeiden merkintään, poistetaan optio-oikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 10 177 874, joista yhtiön hallussa on yhteensä 509 523 osaketta.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: +358 40 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti



BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.