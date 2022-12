Une propriété de Globex idéalement localisée

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’émettre un commentaire suite à publication hier d’un communiqué de presse par Azimut Exploration (AZM-TSXV) et KGHM International (KGHM), une importante entreprise minière polonaise, au sujet d’une entente d’option de KGHM sur la propriété d’or/cuivre Kukamas localisée dans le secteur de la Baie James au Québec et appartenant à Azimut.



Selon l’entente, KGHM peut acquérir jusqu’à 70% des intérêts dans la propriété en versant à Azimut 475 000 $ en argent comptant et en réalisant 6 400 000 $ en travaux d’exploration au cours des six prochaines années ( appuyez ici pour lire le co m m uniqué d’Azimut ).

La propriété Kukamas est constituée de deux importants groupes de titres miniers au sein de la très prometteuse ceinture de roches vertes de Yasinski à l’intérieur de la Sous-province de La Grande, Province du Supérieur d’âge Archéen au Québec. Les deux groupes de titres miniers sont séparés par un ensemble de 25 titres miniers appartenant à 100% à Globex présentant de nombreux indices d’or, de cuivre, d’argent et de fer affichant des valeurs aussi élevées que 36 g/t Au, 62 g/t Ag, 10,96% Cu provenant d’échantillons choisis et d’échantillons par rainures dans des tranchées (voir la carte ci-dessous). De plus, tout près au nord-est de ce groupe de titres miniers, 3 autres titres miniers renferment deux indices supplémentaires d’or et d’argent pour lesquels les échantillons choisis et les rainures ont retournés des valeurs aussi élevées que 47,2 g/t Au et 13,6 g/t Ag. (Source Sigéom-Québec).

Note: Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et de ce fait ne représentent pas la teneur moyenne.

Globex suivra avec intérêt les travaux d’exploration entrepris par Azimut and KGHM sur leur propriété Kukamas. Globex a l’intention d’entreprendre des travaux d’exploration sur son groupe de titres miniers l’été prochain, à moins que Globex, suivant son modèle d’affaires, puisse réaliser une entente concernant cette propriété d’ici l’été.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

