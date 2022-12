Schenken Sie das Beste, was es gibt – mit dem neuen Galaxy-Zubehör von elago

German Italian

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:



SAN DIEGO, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- elago ist kein Unbekannter auf dem Markt für Elektronikzubehör. Die Geschichte des Unternehmens zeigt, dass es als erstes eine Ladestation aus Aluminium für das erste iPhone entwarf und herstellte. Im Laufe der Jahre haben sich die Designs des Zubehörs entwickelt und umfassen nun verschiedene Looks und Materialien. Das, was elago bei der Entwicklung von Apple-Zubehör gelernt hat, wurde genutzt, um das beste Galaxy-Zubehör auf dem Markt zu entwickeln. Sorgen Sie dafür, dass dieses Weihnachten das neue und einzigartige Galaxy-Zubehör von elago unter dem Weihnachtsbaum liegt.

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 von San Diego, Kalifornien (USA), aus operiert. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Händen halten.

Die GW2-Station ist die perfekte Ladestation für die Galaxy Watch. Der Slogan von elago für das Produkt lautet „Always ready“ – jederzeit bereit, die Uhr aufzuladen, und nach dem Aufladen leicht zugänglich. Die Installation des Ladekabels ist äußerst einfach und problemlos. Das Produkt verfügt über eine Aussparung für das Kabelmanagement, um das Ladekabel zu schützen und für eine ordentliche Optik zu sorgen. Wie oben erwähnt, besteht die GW2 vollständig aus Silikon. Dieses Material erfreut sich seit einigen Jahren aufgrund seiner Ungiftigkeit und unglaublichen Haltbarkeit zunehmender Beliebtheit – es ist praktisch unzerstörbar, wodurch Sie ein Produkt erhalten, das ein Leben lang hält. Das Material weist zudem eine weiche Haptik und eine hohe Kratzfestigkeit auf, wodurch es Ihre Uhr und die Oberfläche schützt, auf der die Ladestation steht. Die GW2 ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Stone und Sand Pink. Die Ladestation ist bei Amazon und auf elago.com erhältlich.

Galaxy Watch Serie 5:

Amazon.de: https://amzn.to/3EO34si

elago.com: https://bit.ly/3gGd3bd

Galaxy Watch Serie 4, 3, Active:

Amazon.de: https://amzn.to/3ia2xJE

elago.com: https://bit.ly/3XFSfBy

Die Galaxy Buds 2 Pro sind kurz vor den Feiertagen in aller Munde und elago hat tolle Modelle zum Schutz des Ladecase. Neben den klassischen Armor-, Silikon- und verschiedenen Kooperationsgehäusen hat elago die klassische GB5-Serie herausgebracht, die Ihr Ladecase in eine Retro-Handheld-Spielkonsole verwandelt. Dieses Case ist das perfekte Geschenk für jeden Gamer oder Liebhaber von Retro-Themen.

Amazon.de: https://amzn.to/3F8BBmz

elago.com: https://bit.ly/3F9UINm

Das Samsung-Ökosystem beginnt mit einem Galaxy-Handy, und elago hat für Sie die passenden Hüllen. Egal, ob Sie das neue Z Flip oder andere beliebte Galaxy-Telefone der S-Serie besitzen, die Schutzhüllen von elago decken alle Bedürfnisse und Wünsche ab. Die beliebten Armor-, Liquid Silicone- und Hybrid-Serien von elago für das iPhone wurden für die Galaxy-Telefone überarbeitet und bieten die gleiche Qualität und den gleichen Schutz, den Hunderttausende zufriedener Kunden genießen. Neben den wichtigsten Modellen bietet elago auch einige einzigartige Hüllen an, die sich hervorragend als Geschenk für Gamer und Audiophile eignen.

Galaxy Z Flip

Amazon.de: https://amzn.to/3OHn4S6

elago.com: https://bit.ly/3VgEgAl

Galaxy S22

Amazon.de: https://amzn.to/3GTGUYv

elago.com: https://bit.ly/3GTQdYy

Galaxy S21

Amazon.de: https://amzn.to/3OHxlh2

elago.com: https://bit.ly/3UjJlqi

elago ist in erster Linie und vor allem ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet „simple sophistication“ (d. h. einfache Raffinesse), denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. All seine Designs werden intern von Grund auf neu entwickelt, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, bis ins Detail abgestimmt ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und Red Dot Awards.

Instagram:

@elago.de

Kontakt:

haein.lee@elago.com