Coop Pank AS 2022. aasta novembri tulemused

Coop Panga 2022. aasta novembri majandustulemused:

Novembris kasvas panga klientide arv 3100 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv 1900 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 144 700-ni ja arveldavate klientide arv 65 600-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 29%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas novembris 68 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,46 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 2 miljoni euro võrra, eraklientide hoiused kasvasid 21 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 45 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 38%.

Panga laenuportfell kasvas novembris 29 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,27 miljardi euroni. Kodulaenude portfell kasvas 14 miljonit eurot, ärilaenude portfell kasvas 12 miljonit eurot, liisingu portfell kasvas 2 miljonit eurot ja tarbijafinantseeringu portfell 2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 39%.

Võrreldes möödunud aasta üheteistkümne kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 37% ja tegevuskulud 21%.

Pank teenis novembris 2,2 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta üheteistkümne kuuga on pank teeninud 18,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 48% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli novembris 21,5% ja kulu-tulu suhe 43%. Käesoleva aasta üheteistkümne kuu omakapitalitootlus on 17,0% ja kulu-tulu suhe 50%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Novembris toimunud Coop Panga aktsiate avalik pakkumine lõppes vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale edukalt ja pakkumine märgiti 4,2 korda üle. Pank eelistas aktsiate jagamisel seniseid aktsionäre, kliente ja võlakirjainvestoreid. Emissiooni tulemusena väljastati 10,1 miljonit uut aktsiat ja kaasati 20,3 miljoni eurot täiendavat kapitali, tänu millele saab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omab tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule.

Aktsiaemissiooni toel kasvas novembris jõudsalt ka panga klientide arv. Laenuportfell näitas kasvu kõigis äriliinides ning klientide maksekäitumine on jätkuvalt väga hea. Kodumaiste hoiuste piiratuse tõttu oleme viimastel kuudel kaasanud tähtajalisi hoiuseid rahvusvahelistelt hoiuste vahendusplatvormidelt. Kasvatades tulusid ja hoides tegevuskulud kontrolli all, teenis Coop Pank novembris korraliku kuukasumi 2,2 miljonit eurot. Panga omakapitali tootlus oli 21,5% ja kulu-tulu suhe 43%.“

Coop Panga finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded





Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 144 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

