Gyldendal nedskriver immaterielle aktiver vedrørende datterselskaber, lancerer finansielle forventninger og justerer forventningerne til 2022

Gyldendal nedskriver immaterielle aktiver og justerer driftsforventninger

Gyldendal A/S (”Gyldendal”) iværksatte den 25. august 2022 en strategisk tilpasning. Siden har Gyldendal solgt Publizon A/S og Chapter A/S og omdannet bogklubberne til en læseklub. Som led i denne tilpasning har Gyldendal nu også gennemført en gennemgang af strategi og økonomi for datterselskaberne Word Audio Publishing International AB (”WAPI”) og MentorDanmark ApS (”Mentor-forretningen”), som Gyldendal købte i henholdsvis november 2020 og december 2018. For begge selskaber har den økonomiske udvikling været svagere end forventet, og strategien er derfor justeret og fokuseret omkring kerneforretningen.

Som konsekvens af ovenstående nedjusterer Gyldendal sine forventninger til driftsresultatet (EBIT) med 95 mio. kr. for 2022. Nedjusteringen består primært af omstruktureringer og nedskrivninger vedrørende WAPI og Mentor-forretningen. Samtidig er den aktuelle makroøkonomiske situation vanskelig. Størstedelen af nedjusteringen – 80 mio. kr. – er engangsomkostninger forbundet med den strategiske tilpasning og kategoriseres som ”særlige poster”. Nedjusteringen kan i hovedtal specificeres således:

Mio. kr. WAPI 52 Mentor-forretningen 25 Nedskrivning IT-systemer 8 Øvrige ændringer 10 Total 95





Af den samlede nedjustering på 95 mio. kr. er ca. 65 mio. kr. nedskrivninger af immaterielle aktiver uden likviditetseffekt.

Adm. direktør Hanne Salomonsen, udtaler:

”Tilpasningen af lydbogsforlaget WAPI og Mentor-forretningen betyder, at de to selskaber nu vil fokusere på deres kerneaktiviteter, som grundlæggende er sunde. Med dagens udmelding vurderes det, at Gyldendals strategiske tilpasning og omstrukturering i stort omfang er gennemført. Det betyder, at Gyldendal samler alle kræfter om udgivelsesvirksomheden sammen med vores læsere, forfattere og samarbejdspartnere.

De markante tilpasninger, Gyldendal har været igennem i 2022, skaber et bedre grundlag for en stabil og sund forretning i årene fremover i et vanskeligt marked. Det er også på den baggrund, at vi lancerer finansielle forventninger.”





Nedenfor er uddybende kommentarer vedrørende de enkelte elementer i nedjusteringen:

WAPI 52 mio. kr. Gyldendal anser udgivelse af lydbøger som kerneforretning, men WAPI’s internationale strategi er blevet justeret. WAPI vil nu koncentrere sig om primært at udgive den igangværende portefølje i Sverige, Danmark og Finland, mens aktiviteterne i Spanien vil blive afviklet. Nedjusteringen består af tre elementer: Nedskrivning goodwill 30 mio. kr. er baseret på nedskrivningstest og udgør ca. halvdelen af den samlede goodwill og rettigheder på 62 mio. kr. Nedskrivning og hensættelse vedr. lydbogsportefølje 15 mio. kr. vedrører WAPI’s internationale lydbogsportefølje, hvor den samlede eksponering til færdiggjorte og igangværende titler udgør ca. 35 mio. kr. Nedskrivningen på spanske titler udgør ca. 75% af de 15 mio. kr. Nedjustering og omstrukturering 7 mio. kr. består af et svigtende internationalt salg og en tilpasning af den internationale organisation.



Mentor-forretningen 25 mio. kr. Mentor-forretningens økonomiske resultater for 2020-22 er ikke tilfredsstillende. Gyldendal vurderer fortsat, at der er et stort markedspotentiale i lektiehjælp til børn og unge, men Mentor-forretningen har været udfordret af Covid-19 og aflyste eksamener, hvilket har betydet afmatning i efterspørgslen. Der har også været pres på lønninger. Nedjusteringen består af to elementer: Nedskrivning goodwill 20 mio. kr. er baseret på nedskrivningstest og er et nettobeløb efter regulering af købsforpligtigelse for optioner. Nedjustering og omstrukturering 5 mio. kr. består af svigtende salg, øgede omkostninger til mentorer og en tilpasning af organisation og struktur.



Nedskrivning IT-systemer 8 mio. kr. udgøres primært af igangværende egenudviklet produktinformation management system (PIM). Gyldendal har besluttet at stoppe dette projekt og i stedet undersøge mulighederne for at implementere et standardsystem.

Øvrige ændringer 10 mio. kr. består primært af et forventet lavere vederlag fra Copydan Tekst & Node (forvaltningsorganisation, som sikrer betaling for kopiering) og et lidt lavere resultat i Trade.





Gyldendal lancerer finansielle forventninger



Gyldendal har på 3 års sigt en finansiel ambition om:



En omsætningsudvikling, som er på niveau med det danske forlagsmarked.

En EBIT-margin over 5 procent.





Gyldendals opdaterede forventninger til 2022



Gyldendal meddelte senest økonomiske forventninger til 2022 den 10. oktober 2022 ved selskabsmeddelelse nr. 9/2022.

EBIT for 2022 forventes nu totalt at udgøre minus 55 mio. kr., hvoraf 80 mio. kr. er særlige poster. EBIT af fortsættende aktiviteter forventes at udgøre omkring 10 mio. kr.:

12.december 10. oktober EBIT fortsættende aktiviteter 10 20-30 EBIT ophørende aktiviteter 15 15 Særlige poster -80 0 Total -55 35-45





