“Vilvi Group”, which consists of Vilkyškių pieninė AB, “Modest” AB, Kelmės pieninė AB, “Kelmės pienas” UAB, “Pieno logistika” AB and “Baltic Dairy Board” SIA, consolidated sales for November 2022 amounted to 19.11 million EUR – 9.9% increase comparing to November 2021. The sales of the Group for period January – November 2022 amounted to 214.8 million EUR – 54.7% increase comparing to the same period last year.

Vilija Milaseviciute

Economics and finance director

Phone: +370 441 55 102