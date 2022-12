English Danish

Date 12.12.2022

Share buy-back programme - week 49

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 322,200 813.74 262,186,031 05 December 2022 2,400 920.90 2,210,160 06 December 2022 2,800 908.53 2,543,884 07 December 2022 2,700 886.89 2,394,603 08 December 2022 2,500 887.90 2,219,750 09 December 2022 2,500 894.76 2,236,900 Total under the share buy-back programme 355,100 817.04 273,791,328 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 788,327 815.36 642,770,572

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

788,327 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 31 912 XCSE 20221205 9:00:11.763000 32 911 XCSE 20221205 9:01:52.716000 32 912 XCSE 20221205 9:05:34.254000 30 916 XCSE 20221205 9:15:31.235000 14 916 XCSE 20221205 9:19:17.301000 14 916 XCSE 20221205 9:19:17.301000 1 916 XCSE 20221205 9:19:17.301000 23 917 XCSE 20221205 9:20:31.001000 7 917 XCSE 20221205 9:20:31.001000 9 915 XCSE 20221205 9:20:47.772000 21 915 XCSE 20221205 9:20:47.772000 32 916 XCSE 20221205 9:24:23.782000 32 914 XCSE 20221205 9:27:19.084000 30 913 XCSE 20221205 9:32:00.451000 31 916 XCSE 20221205 9:37:14.542000 31 915 XCSE 20221205 9:38:45.756000 32 911 XCSE 20221205 9:46:33.159000 30 914 XCSE 20221205 9:53:30.330000 20 913 XCSE 20221205 9:55:10.371000 10 913 XCSE 20221205 9:55:10.371000 31 915 XCSE 20221205 10:06:36.336000 31 915 XCSE 20221205 10:06:36.415000 31 916 XCSE 20221205 10:26:36.887000 30 916 XCSE 20221205 10:26:36.887000 2 915 XCSE 20221205 10:29:35.278000 2 915 XCSE 20221205 10:29:35.278000 28 915 XCSE 20221205 10:29:35.286000 30 913 XCSE 20221205 10:46:48.177000 30 913 XCSE 20221205 10:46:48.177000 60 917 XCSE 20221205 11:00:04.604000 31 919 XCSE 20221205 11:08:55.140000 30 923 XCSE 20221205 11:17:12.750000 32 925 XCSE 20221205 11:22:19.238000 5 924 XCSE 20221205 11:38:18.162000 20 924 XCSE 20221205 11:38:18.162000 5 924 XCSE 20221205 11:41:59.440000 5 924 XCSE 20221205 11:41:59.440000 20 924 XCSE 20221205 11:41:59.440000 18 924 XCSE 20221205 11:42:00.429000 13 924 XCSE 20221205 11:42:00.429000 28 924 XCSE 20221205 11:55:58.225000 31 924 XCSE 20221205 12:15:38.831000 32 925 XCSE 20221205 12:23:23.982000 32 925 XCSE 20221205 12:24:33.991000 8 926 XCSE 20221205 12:57:14.102000 22 926 XCSE 20221205 12:57:14.108000 30 926 XCSE 20221205 13:03:12.987000 6 926 XCSE 20221205 13:06:08.375000 26 926 XCSE 20221205 13:06:16.783000 6 926 XCSE 20221205 13:06:16.783000 32 921 XCSE 20221205 13:24:28.864000 12 920 XCSE 20221205 13:24:29.640000 15 920 XCSE 20221205 13:24:29.640000 5 920 XCSE 20221205 13:24:29.640000 31 923 XCSE 20221205 13:40:22.390000 31 924 XCSE 20221205 13:55:30.200000 18 926 XCSE 20221205 14:13:51.954000 42 926 XCSE 20221205 14:13:51.954000 32 925 XCSE 20221205 14:14:26.759000 32 926 XCSE 20221205 14:16:52.530000 25 926 XCSE 20221205 14:17:03.136000 6 926 XCSE 20221205 14:17:44.759000 25 926 XCSE 20221205 14:17:44.759000 3 926 XCSE 20221205 14:24:00.422000 7 926 XCSE 20221205 14:24:00.422000 22 926 XCSE 20221205 14:24:00.422000 9 925 XCSE 20221205 14:25:40.127000 22 925 XCSE 20221205 14:25:40.127000 30 926 XCSE 20221205 14:29:46.944000 32 927 XCSE 20221205 14:36:38.743000 32 927 XCSE 20221205 14:44:17.309000 30 927 XCSE 20221205 14:54:47.523000 31 928 XCSE 20221205 15:07:09.645000 8 927 XCSE 20221205 15:20:34.832000 15 927 XCSE 20221205 15:22:17.584000 8 927 XCSE 20221205 15:22:17.584000 8 927 XCSE 20221205 15:22:17.594000 31 925 XCSE 20221205 15:23:34.476000 61 927 XCSE 20221205 15:36:50.650000 31 927 XCSE 20221205 15:40:44.239000 30 926 XCSE 20221205 15:41:37.917000 32 925 XCSE 20221205 15:45:49.023000 30 925 XCSE 20221205 15:45:49.109000 30 924 XCSE 20221205 15:46:45.567000 62 924 XCSE 20221205 15:54:26.650000 11 923 XCSE 20221205 15:54:32.995000 20 923 XCSE 20221205 15:54:32.995000 30 923 XCSE 20221205 15:59:47.581000 31 920 XCSE 20221205 16:01:02.797000 32 921 XCSE 20221205 16:05:36.715000 13 921 XCSE 20221205 16:08:15.271000 19 921 XCSE 20221205 16:08:15.271000 30 920 XCSE 20221205 16:16:48.312000 30 920 XCSE 20221205 16:16:48.356000 31 919 XCSE 20221205 16:19:56.277000 30 918 XCSE 20221205 16:24:30.971000 6 917 XCSE 20221205 16:27:11.854000 26 917 XCSE 20221205 16:29:50.583000 6 917 XCSE 20221205 16:29:50.583000 53 918 XCSE 20221205 16:33:17.217000 9 918 XCSE 20221205 16:33:17.217000 16 917 XCSE 20221205 16:40:06.482852 29 909 XCSE 20221206 9:00:12.043000 28 917 XCSE 20221206 9:07:28.925000 31 920 XCSE 20221206 9:08:10.081000 29 919 XCSE 20221206 9:08:30.753000 31 919 XCSE 20221206 9:10:44.614000 17 917 XCSE 20221206 9:16:31.431000 13 917 XCSE 20221206 9:21:03.032000 17 917 XCSE 20221206 9:21:03.032000 29 916 XCSE 20221206 9:28:06.959000 31 916 XCSE 20221206 9:30:15.830000 19 915 XCSE 20221206 9:31:08.965000 10 915 XCSE 20221206 9:31:08.965000 2 915 XCSE 20221206 9:31:08.965000 31 916 XCSE 20221206 9:37:27.955000 62 920 XCSE 20221206 10:00:10.417000 13 922 XCSE 20221206 10:11:03.673000 20 922 XCSE 20221206 10:11:03.673000 59 920 XCSE 20221206 10:12:40.642000 1 920 XCSE 20221206 10:12:40.642000 20 919 XCSE 20221206 10:12:59.911000 9 919 XCSE 20221206 10:12:59.911000 1 919 XCSE 20221206 10:12:59.911000 31 918 XCSE 20221206 10:16:43.680000 30 917 XCSE 20221206 10:32:07.854000 31 916 XCSE 20221206 10:33:10.427000 30 916 XCSE 20221206 10:39:34.181000 29 915 XCSE 20221206 10:43:19.184000 29 914 XCSE 20221206 10:53:13.602000 30 913 XCSE 20221206 10:53:31.490000 89 912 XCSE 20221206 11:19:08.472000 30 911 XCSE 20221206 11:25:16.840000 31 911 XCSE 20221206 11:28:20.441000 30 910 XCSE 20221206 11:36:10.414000 5 910 XCSE 20221206 11:45:05.926000 29 910 XCSE 20221206 11:46:07.854000 30 910 XCSE 20221206 11:46:07.854000 31 911 XCSE 20221206 11:52:57.139000 38 911 XCSE 20221206 12:23:58.384000 59 911 XCSE 20221206 12:34:49.272000 2 911 XCSE 20221206 12:34:49.272000 2 911 XCSE 20221206 12:34:49.272000 5 912 XCSE 20221206 12:39:27.770000 23 912 XCSE 20221206 12:39:27.770000 29 911 XCSE 20221206 12:43:53.864000 2 911 XCSE 20221206 12:43:53.864000 30 913 XCSE 20221206 12:56:41.814000 22 913 XCSE 20221206 13:10:27.316000 8 913 XCSE 20221206 13:10:27.316000 50 912 XCSE 20221206 13:12:31.463000 37 912 XCSE 20221206 13:12:31.463000 5 912 XCSE 20221206 13:12:31.941000 25 912 XCSE 20221206 13:12:31.945000 20 910 XCSE 20221206 13:39:04.429000 31 910 XCSE 20221206 13:39:04.429000 11 910 XCSE 20221206 13:39:04.429000 31 910 XCSE 20221206 13:39:04.429000 10 909 XCSE 20221206 13:58:39.158000 20 909 XCSE 20221206 13:58:39.158000 29 909 XCSE 20221206 13:58:39.158000 29 909 XCSE 20221206 13:58:39.158000 10 909 XCSE 20221206 13:58:39.230000 10 909 XCSE 20221206 13:58:39.230000 9 909 XCSE 20221206 13:58:39.230000 29 910 XCSE 20221206 14:08:00.700000 29 910 XCSE 20221206 14:08:00.700000 1 909 XCSE 20221206 14:10:33.045000 3 909 XCSE 20221206 14:10:33.045000 29 909 XCSE 20221206 14:10:33.045000 27 909 XCSE 20221206 14:10:33.045000 29 909 XCSE 20221206 14:14:10.410000 6 908 XCSE 20221206 14:31:23.223000 24 908 XCSE 20221206 14:31:23.223000 29 908 XCSE 20221206 14:31:23.223000 29 908 XCSE 20221206 14:31:23.223000 28 908 XCSE 20221206 14:34:51.486000 29 907 XCSE 20221206 14:39:23.243000 29 907 XCSE 20221206 14:39:23.243000 28 907 XCSE 20221206 14:39:23.243000 28 906 XCSE 20221206 14:40:05.638000 1 906 XCSE 20221206 14:40:05.638000 29 905 XCSE 20221206 14:40:05.793000 1 905 XCSE 20221206 14:40:05.793000 61 906 XCSE 20221206 14:54:05.586000 4 905 XCSE 20221206 15:01:00.115000 9 905 XCSE 20221206 15:01:00.115000 17 905 XCSE 20221206 15:01:00.115000 30 905 XCSE 20221206 15:01:00.115000 29 904 XCSE 20221206 15:03:59.987000 31 903 XCSE 20221206 15:12:06.116000 28 905 XCSE 20221206 15:16:52.204000 29 904 XCSE 20221206 15:22:02.465000 28 904 XCSE 20221206 15:22:02.465000 28 903 XCSE 20221206 15:30:07.381000 2 903 XCSE 20221206 15:30:07.381000 29 903 XCSE 20221206 15:30:07.386000 30 902 XCSE 20221206 15:34:10.960000 31 901 XCSE 20221206 15:40:36.822000 31 901 XCSE 20221206 15:41:38.583000 30 900 XCSE 20221206 15:42:51.417000 30 899 XCSE 20221206 15:52:21.847000 8 899 XCSE 20221206 15:58:24.231000 23 899 XCSE 20221206 16:02:26.218000 8 899 XCSE 20221206 16:02:26.218000 20 898 XCSE 20221206 16:06:10.479000 9 898 XCSE 20221206 16:06:10.479000 30 897 XCSE 20221206 16:07:33.243000 29 899 XCSE 20221206 16:11:21.727000 31 896 XCSE 20221206 16:30:56.087000 23 895 XCSE 20221206 16:30:56.222000 200 892 XCSE 20221206 16:35:15.818806 31 894 XCSE 20221207 9:01:15.227000 29 894 XCSE 20221207 9:05:35.208000 29 894 XCSE 20221207 9:05:35.233000 12 894 XCSE 20221207 9:17:25.699000 3 894 XCSE 20221207 9:17:53.428000 17 893 XCSE 20221207 9:21:28.433000 9 893 XCSE 20221207 9:21:28.433000 3 893 XCSE 20221207 9:21:28.433000 30 894 XCSE 20221207 9:21:28.454000 19 894 XCSE 20221207 9:21:28.454000 10 894 XCSE 20221207 9:21:28.454000 7 892 XCSE 20221207 9:26:25.654000 23 892 XCSE 20221207 9:26:25.654000 21 891 XCSE 20221207 9:32:05.086000 9 891 XCSE 20221207 9:32:05.086000 6 895 XCSE 20221207 9:34:50.415000 23 895 XCSE 20221207 9:34:50.415000 6 894 XCSE 20221207 9:35:35.850000 24 894 XCSE 20221207 9:35:35.850000 31 892 XCSE 20221207 9:37:41.301000 29 887 XCSE 20221207 9:42:35.407000 9 888 XCSE 20221207 10:03:20.382000 2 888 XCSE 20221207 10:07:00.400000 9 888 XCSE 20221207 10:07:10.390000 7 888 XCSE 20221207 10:07:20.410000 4 888 XCSE 20221207 10:07:30.414000 4 888 XCSE 20221207 10:07:40.410000 30 888 XCSE 20221207 10:08:27.126000 2 889 XCSE 20221207 10:17:03.617000 24 890 XCSE 20221207 10:19:58.252000 33 890 XCSE 20221207 10:19:58.252000 29 889 XCSE 20221207 10:34:08.775000 1 889 XCSE 20221207 10:37:45.553000 90 889 XCSE 20221207 10:37:45.553000 30 889 XCSE 20221207 10:37:45.580000 30 888 XCSE 20221207 10:41:33.111000 25 886 XCSE 20221207 10:43:58.125000 29 886 XCSE 20221207 10:43:58.125000 3 886 XCSE 20221207 10:43:58.125000 3 885 XCSE 20221207 10:44:23.049000 26 885 XCSE 20221207 10:44:23.049000 29 884 XCSE 20221207 10:48:41.063000 13 884 XCSE 20221207 11:04:40.557000 16 884 XCSE 20221207 11:08:38.206000 16 884 XCSE 20221207 11:08:38.534000 13 884 XCSE 20221207 11:08:38.534000 24 884 XCSE 20221207 11:22:29.730000 6 884 XCSE 20221207 11:22:29.730000 30 884 XCSE 20221207 11:22:29.730000 16 883 XCSE 20221207 11:24:45.840000 15 883 XCSE 20221207 11:24:45.840000 31 882 XCSE 20221207 11:26:58.501000 30 881 XCSE 20221207 11:30:20.397000 30 880 XCSE 20221207 11:38:19.787000 60 883 XCSE 20221207 12:04:12.372000 31 883 XCSE 20221207 12:04:12.372000 30 884 XCSE 20221207 12:04:18.815000 7 884 XCSE 20221207 12:05:10.391000 31 885 XCSE 20221207 12:15:36.174000 29 884 XCSE 20221207 12:24:10.412000 30 884 XCSE 20221207 12:33:24.170000 29 882 XCSE 20221207 12:50:03.454000 7 881 XCSE 20221207 12:53:13.098000 4 881 XCSE 20221207 12:53:13.098000 5 881 XCSE 20221207 12:53:13.098000 14 881 XCSE 20221207 12:53:13.098000 60 884 XCSE 20221207 13:32:28.525000 53 885 XCSE 20221207 13:45:04.480000 30 885 XCSE 20221207 13:52:14.486000 89 887 XCSE 20221207 14:33:01.227000 29 887 XCSE 20221207 14:33:01.231000 29 886 XCSE 20221207 14:50:08.291000 16 886 XCSE 20221207 14:50:08.325000 29 885 XCSE 20221207 15:02:52.250000 25 884 XCSE 20221207 15:03:52.255000 29 884 XCSE 20221207 15:12:54.347000 6 884 XCSE 20221207 15:12:54.347000 35 887 XCSE 20221207 15:28:55.596000 59 886 XCSE 20221207 15:28:55.597000 30 886 XCSE 20221207 15:31:32.296000 29 886 XCSE 20221207 15:44:41.109000 29 885 XCSE 20221207 15:50:15.925000 62 886 XCSE 20221207 15:53:02.170000 29 886 XCSE 20221207 15:55:40.855000 30 886 XCSE 20221207 16:10:28.391000 29 886 XCSE 20221207 16:10:28.391000 27 884 XCSE 20221207 16:11:06.275000 17 888 XCSE 20221207 16:20:07.329000 15 888 XCSE 20221207 16:20:50.695000 25 888 XCSE 20221207 16:21:12.832000 12 888 XCSE 20221207 16:25:34.326000 60 888 XCSE 20221207 16:25:34.326000 12 888 XCSE 20221207 16:25:34.368000 10 888 XCSE 20221207 16:25:34.368000 10 888 XCSE 20221207 16:25:34.410000 10 888 XCSE 20221207 16:25:34.410000 9 888 XCSE 20221207 16:25:34.452000 10 888 XCSE 20221207 16:25:34.452000 60 888 XCSE 20221207 16:26:02.127000 1 888 XCSE 20221207 16:26:02.127000 29 887 XCSE 20221207 16:26:23.242000 29 887 XCSE 20221207 16:39:07.200000 28 887 XCSE 20221207 16:39:07.200000 29 887 XCSE 20221207 16:39:07.200000 29 887 XCSE 20221207 16:39:07.200000 29 887 XCSE 20221207 16:39:07.200000 50 887 XCSE 20221207 16:39:07.357000 41 887 XCSE 20221207 16:39:07.357000 52 887 XCSE 20221207 16:39:40.783614 72 887 XCSE 20221207 16:39:40.783639 29 885 XCSE 20221208 9:00:33.152000 29 886 XCSE 20221208 9:13:11.782000 61 886 XCSE 20221208 9:13:11.868000 5 885 XCSE 20221208 9:16:22.762000 26 885 XCSE 20221208 9:16:22.762000 31 884 XCSE 20221208 9:18:49.980000 30 884 XCSE 20221208 9:18:49.980000 20 883 XCSE 20221208 9:20:31.537000 1 883 XCSE 20221208 9:20:31.537000 10 883 XCSE 20221208 9:20:31.537000 4 887 XCSE 20221208 9:31:40.192000 30 887 XCSE 20221208 9:31:40.192000 26 887 XCSE 20221208 9:31:40.209000 2 887 XCSE 20221208 9:31:40.232000 1 887 XCSE 20221208 9:31:40.237000 29 886 XCSE 20221208 9:40:31.958000 29 886 XCSE 20221208 9:42:38.724000 31 886 XCSE 20221208 9:42:38.724000 2 886 XCSE 20221208 9:42:38.724000 31 886 XCSE 20221208 9:50:38.531000 38 887 XCSE 20221208 10:03:13.037000 22 887 XCSE 20221208 10:03:13.037000 21 886 XCSE 20221208 10:06:02.938000 8 886 XCSE 20221208 10:06:02.938000 8 885 XCSE 20221208 10:09:01.108000 23 885 XCSE 20221208 10:09:01.108000 2 884 XCSE 20221208 10:10:29.234000 27 884 XCSE 20221208 10:10:29.234000 29 883 XCSE 20221208 10:13:39.695000 37 888 XCSE 20221208 10:43:20.007000 36 888 XCSE 20221208 10:43:20.007000 28 887 XCSE 20221208 10:51:24.312000 1 886 XCSE 20221208 10:51:53.445000 57 886 XCSE 20221208 10:51:53.445000 30 884 XCSE 20221208 10:55:55.342000 29 884 XCSE 20221208 10:55:55.342000 29 885 XCSE 20221208 11:10:07.258000 22 884 XCSE 20221208 11:18:16.034000 7 884 XCSE 20221208 11:18:16.034000 29 884 XCSE 20221208 11:18:16.034000 6 884 XCSE 20221208 11:18:34.110000 23 883 XCSE 20221208 11:23:02.276000 6 883 XCSE 20221208 11:23:02.276000 58 883 XCSE 20221208 11:42:19.072000 57 883 XCSE 20221208 11:42:55.007000 29 884 XCSE 20221208 11:49:35.766000 31 883 XCSE 20221208 11:49:59.157000 29 885 XCSE 20221208 12:10:04.331000 28 885 XCSE 20221208 12:10:04.331000 15 885 XCSE 20221208 12:12:10.110000 7 886 XCSE 20221208 13:00:57.034000 29 884 XCSE 20221208 13:09:20.594000 27 884 XCSE 20221208 13:09:20.594000 29 884 XCSE 20221208 13:09:20.594000 30 884 XCSE 20221208 13:12:07.869000 31 885 XCSE 20221208 13:22:25.047000 21 885 XCSE 20221208 13:22:27.689000 85 891 XCSE 20221208 14:03:55.727000 1 891 XCSE 20221208 14:09:30.029000 30 891 XCSE 20221208 14:09:30.029000 18 892 XCSE 20221208 14:39:30.434000 11 892 XCSE 20221208 14:39:30.439000 18 892 XCSE 20221208 14:39:30.463000 30 890 XCSE 20221208 14:44:42.025000 29 890 XCSE 20221208 14:56:41.511000 4 890 XCSE 20221208 15:08:04.997000 26 890 XCSE 20221208 15:08:04.997000 9 889 XCSE 20221208 15:13:10.347000 4 889 XCSE 20221208 15:13:10.347000 3 889 XCSE 20221208 15:13:10.347000 13 889 XCSE 20221208 15:13:10.347000 3 888 XCSE 20221208 15:34:49.747000 9 888 XCSE 20221208 15:34:49.747000 2 888 XCSE 20221208 15:34:49.747000 16 888 XCSE 20221208 15:34:49.747000 29 888 XCSE 20221208 15:34:49.747000 31 890 XCSE 20221208 15:45:16.450000 35 890 XCSE 20221208 15:45:16.450000 7 891 XCSE 20221208 15:51:14.858000 10 891 XCSE 20221208 15:51:14.858000 2 891 XCSE 20221208 15:51:14.858000 9 892 XCSE 20221208 15:51:14.877000 30 892 XCSE 20221208 15:51:14.877000 29 892 XCSE 20221208 15:58:44.806000 15 893 XCSE 20221208 15:59:52.311000 15 893 XCSE 20221208 15:59:52.311000 28 893 XCSE 20221208 16:00:57.696000 29 893 XCSE 20221208 16:02:17.239000 28 893 XCSE 20221208 16:03:37.321000 28 893 XCSE 20221208 16:05:08.126000 29 892 XCSE 20221208 16:07:57.833000 4 892 XCSE 20221208 16:13:10.499000 29 892 XCSE 20221208 16:13:10.499000 31 892 XCSE 20221208 16:13:10.499000 28 892 XCSE 20221208 16:13:10.499000 29 891 XCSE 20221208 16:13:50.703000 29 891 XCSE 20221208 16:13:50.703000 1 891 XCSE 20221208 16:13:50.703000 51 892 XCSE 20221208 16:17:02.372000 29 892 XCSE 20221208 16:18:38.093000 28 892 XCSE 20221208 16:20:02.364000 10 892 XCSE 20221208 16:25:38.763928 10 892 XCSE 20221208 16:25:38.805741 10 892 XCSE 20221208 16:25:38.826030 10 892 XCSE 20221208 16:25:50.667990 10 892 XCSE 20221208 16:25:57.474121 10 892 XCSE 20221208 16:25:57.474163 150 892 XCSE 20221208 16:25:57.474163 29 896 XCSE 20221209 9:00:04.946000 31 893 XCSE 20221209 9:06:52.007000 29 892 XCSE 20221209 9:10:44.429000 30 890 XCSE 20221209 9:10:44.608000 30 890 XCSE 20221209 9:10:44.796000 31 888 XCSE 20221209 9:19:12.168000 29 889 XCSE 20221209 9:24:28.113000 29 888 XCSE 20221209 9:24:46.606000 22 888 XCSE 20221209 9:30:31.762000 8 888 XCSE 20221209 9:30:31.762000 16 891 XCSE 20221209 9:43:49.121000 45 891 XCSE 20221209 9:43:49.122000 29 891 XCSE 20221209 9:44:27.192000 29 891 XCSE 20221209 9:44:27.217000 29 890 XCSE 20221209 9:46:23.690000 30 891 XCSE 20221209 10:00:35.726000 30 892 XCSE 20221209 10:24:57.495000 31 892 XCSE 20221209 10:24:57.495000 30 892 XCSE 20221209 10:24:57.495000 89 894 XCSE 20221209 10:45:05.119000 29 894 XCSE 20221209 11:02:09.433000 57 894 XCSE 20221209 11:02:09.433000 30 894 XCSE 20221209 11:09:32.762000 14 893 XCSE 20221209 11:09:33.327000 31 893 XCSE 20221209 11:25:38.505000 40 895 XCSE 20221209 12:29:26.676000 9 897 XCSE 20221209 12:33:19.582000 35 897 XCSE 20221209 12:33:19.582000 30 897 XCSE 20221209 12:33:19.582000 29 897 XCSE 20221209 12:45:16.400000 50 896 XCSE 20221209 12:46:17.495000 10 896 XCSE 20221209 12:46:17.495000 27 896 XCSE 20221209 12:46:17.495000 1 896 XCSE 20221209 12:46:17.495000 26 896 XCSE 20221209 12:50:33.350000 4 896 XCSE 20221209 12:50:33.350000 30 895 XCSE 20221209 12:59:51.311000 29 894 XCSE 20221209 13:09:02.585000 11 895 XCSE 20221209 13:12:59.972000 10 895 XCSE 20221209 13:12:59.972000 2 898 XCSE 20221209 13:49:32.551000 70 899 XCSE 20221209 13:50:15.527000 20 899 XCSE 20221209 13:50:15.527000 24 898 XCSE 20221209 13:51:47.161000 6 898 XCSE 20221209 13:51:47.161000 29 897 XCSE 20221209 13:55:03.735000 31 897 XCSE 20221209 14:07:18.541000 30 896 XCSE 20221209 14:30:01.865000 30 896 XCSE 20221209 14:30:01.865000 1 895 XCSE 20221209 14:30:03.630000 30 895 XCSE 20221209 14:30:03.630000 15 895 XCSE 20221209 14:31:44.633000 15 895 XCSE 20221209 14:31:44.633000 20 896 XCSE 20221209 14:35:29.171000 10 896 XCSE 20221209 14:35:29.171000 12 896 XCSE 20221209 14:35:29.171000 3 896 XCSE 20221209 14:35:29.171000 15 896 XCSE 20221209 14:35:29.171000 29 896 XCSE 20221209 14:37:48.875000 5 896 XCSE 20221209 14:43:30.478000 26 896 XCSE 20221209 14:45:01.234000 5 896 XCSE 20221209 14:45:01.234000 29 895 XCSE 20221209 14:54:30.267000 29 894 XCSE 20221209 14:55:40.749000 31 893 XCSE 20221209 15:08:33.953000 30 893 XCSE 20221209 15:08:33.953000 52 894 XCSE 20221209 15:14:22.071000 5 894 XCSE 20221209 15:17:12.888000 26 894 XCSE 20221209 15:18:20.665000 31 894 XCSE 20221209 15:18:20.665000 89 897 XCSE 20221209 15:32:06.618000 1 897 XCSE 20221209 15:32:06.618000 30 899 XCSE 20221209 15:37:09.939000 31 898 XCSE 20221209 15:40:29.864000 23 897 XCSE 20221209 15:51:31.142000 8 897 XCSE 20221209 15:51:31.151000 15 899 XCSE 20221209 16:10:48.440000 3 899 XCSE 20221209 16:10:48.440000 4 899 XCSE 20221209 16:10:48.440000 29 897 XCSE 20221209 16:12:32.500000 2 897 XCSE 20221209 16:12:32.500000 28 897 XCSE 20221209 16:12:32.500000 14 898 XCSE 20221209 16:18:04.992000 3 898 XCSE 20221209 16:18:04.992000 12 898 XCSE 20221209 16:18:04.992000 5 898 XCSE 20221209 16:20:03.218000 19 898 XCSE 20221209 16:20:18.431000 10 898 XCSE 20221209 16:20:18.431000 29 898 XCSE 20221209 16:20:46.265000 29 896 XCSE 20221209 16:34:46.027000 2 896 XCSE 20221209 16:34:46.027000 29 896 XCSE 20221209 16:34:46.027000 29 896 XCSE 20221209 16:34:46.027000 27 896 XCSE 20221209 16:34:46.027000 2 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 29 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 27 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 26 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 28 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 29 895 XCSE 20221209 16:42:48.096000 17 896 XCSE 20221209 16:53:07.257855 14 896 XCSE 20221209 16:53:07.257855 42 896 XCSE 20221209 16:53:07.257855 26 896 XCSE 20221209 16:53:07.257855

