English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 5. december til fredag d. 9. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 205.804 3.613.257.380 5 december 649 14.882.1418 9.658.510 6 december 649 14.613.3436 9.484.060 7 december 645 14.471.3643 9.334.030 8 december 633 14.318.6730 9.063.720 9 december 620 14.546.0484 9.018.550 Total 5.-9. december 3.196 46.558.870 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 3.389 14.567.8479 49.370.437 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 25.501 374.431.803 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 212.389 3.709.186.686 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 909.435 16.807.387.120 5 december 2.585 15.220.9072 39.346.045 6 december 2.596 14.934.8209 38.770.795 7 december 2.580 14.785.0407 38.145.405 8 december 2.544 14.570.6997 37.067.860 9 december 2.485 14.803.5392 36.786.795 Total 5. -9. december 12.790 190.116.900 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 10.252 14.864.4999 152.390.853 Købt fra Familiefonden* 3.232 14.864.4567 48.041.924 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 101.733 1.533.978.780 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 935.709 17.197.936.797

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Side 1 af 2

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 180.557 A-aktier og 807.355 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,28% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 12. december 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

Side 2 af 2

Vedhæftede filer