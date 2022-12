EROLD SA : Décès de Thierry Casseville, co-fondateur et Directeur Général du Groupe

Décès de Thierry Casseville, co-fondateur et Directeur Général du Groupe

Erold (FR0010211037 – ALPLA) a la grande tristesse de vous informer aujourd’hui du décès soudain de son dirigeant-fondateur, Thierry Casseville.

Le Conseil d’administration et l’ensemble des collaborateurs expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches pour cette immense perte.

Le Conseil, présidé par Hervé Dumesny se réunira cette semaine pour décider des prochaines étapes. Stéphanie Tricot, Directrice Générale Adjointe assure la gestion quotidienne de la Société durant cette période.

La cotation reste suspendue jusqu’au prochain communiqué.

A PROPOS D’EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr .

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr

Pièce jointe