Crurated 推出首款虛擬酒窖，本季開始提供法國和意大利葡萄酒送禮服务

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倫敦, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 着眼於葡萄酒行業的創新，區塊鏈會員制葡萄酒社區 Crurated 現已推出虛擬酒窖，本季開始提供葡萄酒送禮服务。通過此首創項目，會員可從平台上以虛擬方式贈送儲存在勃艮第 Crurated 酒窖的法國和意大利優質葡萄酒。葡萄酒贈送起價為 50 歐元，並附帶免費的探索者會員資格和虛擬酒窖，允許收禮者查看其葡萄酒，且可運送到全球多個國家。葡萄酒通過區塊鏈技術進行認證和追蹤，由 Domaine 鈞太酒藏直接供貨。



Crurated 的創始人 Alfonso de Gaetano 表示，「會員可從自己的個人 Crurated 酒窖中送禮，但我們也提供非常適合送禮的一系列法國和意大利葡萄酒」。「這個全新項目使得臨時送禮不再困難。無需進店選購，無需等待配送，禮物即時可得；只要收禮者準備好享用美酒，禮物即可立即寄出。」

勃艮第最有遠見的釀酒師 Carles Lachaux 表示，「與 Crurated 建立的直接面向消費者的合作夥伴關係，確保所有葡萄酒愛好者都有機會購買我們的葡萄酒」。「這一新產品將有助於構建一個更龐大的愛酒人士社區，不僅是節假日的最佳禮物，也是一年之中任何時候的絕佳禮物。」

除了從會員的個人酒窖中挑選葡萄酒外，還可以從巴羅洛、勃艮第、托斯卡納等地區的 Crurated 生產商處購買葡萄酒。

每份禮物都可享受一個免費可升級的探索者會員資格，其好處包括：

接觸突出各地不同生產商獨特風格的發現系列產品

所有酒瓶上貼有區塊鏈證書

最多可免費儲存 50 瓶葡萄酒

最大酒桶配置 3 升

无买家溢价



有關 Crurated 會員的更多詳細信息，請訪問：https://crurated.com/levels/。

Crurated 簡介

Crurated 成立於 2021 年，以法國和意大利葡萄酒為發展重點，是一個會員制葡萄酒社區，旨在將鑑賞家與世界一流的生產商聯繫起來。Crurated 專家團隊提供個性化的服務和真實的體驗，而無縫物流服務通過安全的酒窖儲存和創新的區塊鏈技術，保證酒的質量和來源。欲了解更多關於 Crurated 的信息，請訪問 crurated.com。

公關聯絡人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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