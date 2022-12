Célébrez la Journée d’appréciation de la relève agricole Le 10 janvier 2023

English French

OTTAWA, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des 10 prochaines années, 75 % des exploitations agricoles du Canada changeront de main. La JournéeARA a été créée pour encourager et célébrer les progrès réalisés par les agriculteurs canadiens pour assurer l’avenir de l’agriculture au Canada. Il s’agit d'un mouvement visant à motiver les agriculteurs à entamer, relancer et poursuivre leur démarche de relève agricole par l'intermédiaire d'histoires inspirantes partagées sur les médias sociaux et d'événements en direct. C'est aussi le seul jour de l'année où nous pouvons nous rassembler pour aider les agriculteurs dans leur parcours de relève agricole.



Le Nouvel An est le moment idéal pour célébrer nos réussites et prendre des mesures pour maintenir les fermes en bonne santé pour les générations à venir. La JournéeARA est une célébration, un appel à l'action.

Les agriculteurs, les organisations de l’industrie, les gouvernements, les médias agricoles et les agroentreprises de partout au pays sont invités à partager leurs histoires de réussite, leurs conseils, leurs ressources et leurs outils de relève agricole pour générer un intérêt d'un océan à l'autre autour de la relève agricole.

Consultez le site https://fmc-gac.com/journeeara/?lang=fr pour rester à l’affut des événements #JournéeARA2023 à venir!

Que pouvez-vous faire pour soutenir la JournéeARA 2023?

Veuillez inclure cette journée dans votre planification.

Les agriculteurs, les organisations de l’industrie, les gouvernements, les médias agricoles et les agroentreprises de partout au pays sont invités à :

Soulignez l'événement sur vos sites Web, réseaux sociaux, vos publications et autres canaux de communication.

Partagez et aidez è amplifier des histoires de réussite et vos conseils, ressources et outils en relève agricole.

organiser des événements virtuels ou en personne pour leurs membres, leurs clients et la communauté agricole.

Suivez et mentionnez @FMC-GAC et utilisez #FTADay2023 pour participer à la conversation.



Aidez à créer un engouement d’un océan à l’autre autour de la relève agricole et encouragez les agriculteurs canadiens dans leur cheminement de transfert.

Pour de plus amples renseignements et pour accéder notre trousse d’outils sur la relève agricole, veuillez visiter le site https://fmc-gac.com/journeeara/?lang=fr.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Les programmes et activités de Gestion agricole du Canada sont possibles grâce au soutien de ses généreux commanditaires et alliés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Gestion agricole du Canada

21 rue Florence 2e étage, Ottawa (Ontario) K2P 0W6

Téléphone : 1-888-232-3262

Courriel : info@fmc-gac.com

www.FMC-GAC.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa27b07b-51a1-414d-b659-390d1d3212e7