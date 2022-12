Analisis Oceana Baharu Mendapati Perikanan Tuna Menutup Industri Jerung Biru USD $411 Juta

Oceana menyeru organisasi pengurusan perikanan serantau dan negara anggota untuk menguruskan penangkapan ikan jerung biru secara komprehensif

December 12, 2022 09:16 ET | Source: Oceana, Inc. Oceana, Inc.

Washington, District of Columbia, UNITED STATES