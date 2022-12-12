Oceana 的新分析发现金枪鱼渔业掩盖了规模达 4.11 亿美元的大青鲨产业

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华盛顿, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一项由 Oceana 委托的新研究表明，获准在金枪鱼区域渔业管理组织 (RFMO) 指定水域捕鱼的船只正从事着大规模的鲨鱼捕捞，支撑起一个巨大的大青鲨（蓝鲨）商业捕捞业，其岸上价值达 4.11 亿美元。这项前所未有的分析表明，大青鲨的捕捞价值已超过三大标志性蓝鳍金枪鱼渔业中任一产业的价值。该报告证实，大青鲨占全球报告的鲨鱼捕获总量的 60%，在鲨鱼鱼翅和鱼肉贸易中占据明显的统治地位，但对该物种的直接管理仍未建立。

在上月举行的《濒危物种国际贸易公约》会议上，世界各国领导人投票决定保护包括大青鲨在内的 60 种鲨鱼。这一决定意味着，这些物种将不得进行交易，除非它们的数量处于经证明可持续管理的状态下。除了在国际大西洋金枪鱼保护委员会 (ICCAT) RFMO 管辖下设定的 2019 年捕捞限额，对大青鲨的捕捞目前不存在其他任何限制。“尽管大青鲨被认为是适应能力最强和数量最多的鲨鱼物种之一，但大青鲨种群正因管理不善而受到威胁，”Oceana 全球政策高级总监 Philip Chou 说。“如果没有适当的管理，大青鲨及与之形成平衡的生态系统将面临危险的未来。必须立即开始对大青鲨进行直接和积极的渔业管理。”

这份报告分析了向联合国粮食及农业组织和各 RFMO 报告的有关鲨鱼和金枪鱼的捕捞、贸易及管理的全球数据。Poseidon Aquatic Resource Management Ltd. 领导的研究人员发现，2019年有近 20 万吨的大青鲨被合法地捕捞上岸，共计 700 多万条。其中，90% 的大青鲨是由大型商业船队（主要为延绳渔船）捕获的，同时远洋渔业国家/地区的捕获量占到了 74%。西班牙和中国台湾约占全球大青鲨总捕获量的一半。

如需获取 Oceana 的摘要和报告全文，请访问 oceana.org/blueshark。这项研究用于 Oceana 的“透明海洋倡议”国际计划，该计划旨在揭示世界远洋捕鱼船队的全球足迹，促进政策改变，以保护海洋和依赖海洋的社区。

联系人：Anna Baxter，abaxter@oceana.org