新的 Oceana 分析發現金槍魚漁業掩蓋了 4.11 億美元的大青鯊產業

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華盛頓, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一項由 Oceana 委託開展的新研究顯示，獲得授權在指定金槍魚區域漁業管理組織（下稱「RFMO」）水域捕魚的船隻正在大規模開展鯊魚漁業，支撐著價值 4.11 億美元的大型大青鯊（藍鯊）商業漁業。這項史無前例的分析表明，大青鯊的捕撈價值超過了三大標誌性藍鰭金槍魚漁業的捕撈價值。報告證實，大青鯊佔全球報告的鯊魚捕撈量的 60%，在魚翅和肉類貿易中佔據明顯的統治地位，但仍缺乏對該物種的直接管理。



在上個月舉辦的「瀕危物種國際貿易公約」會議上，世界各國領導人投票決定爲 60 種鯊魚提供保護，其中包括大青鯊。這一決定意味著這些物種僅在其種群被證明得到可持續管理的情況下才能進行交易。除了「國際大西洋鮪類資源保育委員會」 (ICCAT) RFMO 管轄下的 2019 年捕撈限制外，捕撈大青鯊目前不存在其他任何限制。Oceana 全球政策高級總監 Philip Chou 表示，「儘管大青鯊被認爲是最具恢復力和數量最多的鯊魚物種之一，但由於管理不善，大青鯊種群仍受到威脅。」「如果不採取適當的管理，大青鯊和它們平衡的生態系統將面臨危險的未來。我們必須立即開始對大青鯊進行直接和積極有效的漁業管理。」

本報告分析了向聯合國糧食及農業組織和 RFMO 報告的鯊魚和金槍魚的捕撈、貿易和管理相關的全球數據。由 Poseidon Aquatic Resource Management Ltd. 領導的研究人員發現，2019年合法捕撈和上岸的大青鯊達到近 20 萬噸，總計超過 700 萬條大青鯊。在這些漁獲物中，90% 由

大型商業船隊（主要是延繩釣船）捕撈而來，其中 74% 由遠洋漁業國家捕獲。西班牙和中國台灣約佔大青鯊總捕撈量的一半。

如要查看 Oceana 的摘要和完整報告，請瀏覽 oceana.org/blueshark。這項研究爲了 Oceana提出的透明海洋倡議而準備，該倡議爲一項國際項目，旨在揭示世界遠洋捕魚船隊的全球足跡，促進政策變革以保護海洋以及依賴海洋的社區。

聯絡人：Anna Baxter，abaxter@oceana.org