CNH Industrial: Nuovo Electrification Center a Detroit, Stati Uniti

Costruire competenze ed essere all’avanguardia a fronte di un’importante svolta energetica



Londra, 12 dicembre 2022

Durante i suoi Tech Day a Phoenix, Arizona, Stati Uniti, CNH industrial ha annunciato l'apertura di un nuovo centro tecnico nell'area metropolitana di Detroit, nel Michigan (USA). Progettato per supportare la nostra crescente attività di innovazione nel campo dell'elettrificazione, il centro migliorerà le competenze tecnologiche di CNH Industrial, peraltro facilitato dalla sua vicinanza ad un hub nazionale per l’elettrificazione di OEM e fornitori.

"Questa nuova sede sottolinea il nostro impegno per posizionare il nostro profilo di produttori di veicoli elettrici e sottosistemi e segna un'altra pietra miliare dopo aver ampliato con successo il nostro team in-house", ha affermato Marc Kermisch, Chief Digital and Information Officer e ad interim Chief Technology & Quality Officer, CNH Industrial. “Il nostro team potrà ora avvalersi, in un’unica sede, delle competenze interfunzionali e intersettoriali sia a livello di componenti sia di macchine. In questo modo potremo focalizzarci di più sul cliente e costruire sistemi di trasmissione elettrificati e sistemi ad alta tensione adeguati alla mission”.

Ampliare i nostri siti dedicati all’elettrificazione

Questo nuovo sito integrerà e opererà in collaborazione con il polo per l’elettrificazione di San Matteo di Modena, in Italia. Insieme, rafforzeranno la nostra leadership nei sistemi di propulsione alternativa, basata su oltre 15 anni di esperienza in ricerca e sviluppo e nella commercializzazione di prodotti.

Con il Detroit Tech Center, CNH Industrial si pone al fianco di importanti soggetti innovatori, al fine di accelerare il cambiamento e offrire nuove possibilità di utilizzo e applicazioni nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni.

“Come azienda, stiamo investendo in persone di talento e motivate che possano aumentare le nostre capacità in-house per quanto riguarda l’elettrificazione”, ha spiegato Kevin Barr, Chief Human Resource Officer, CNH Industrial. "Questo nuovo hub ci consente di attingere a un bacino di talenti unico, che cambierà il volto dell'agricoltura negli anni a venire".

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

