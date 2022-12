Recrutement : la rémunération, critère principal pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la paie

MONTRÉAL, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fed Finance, cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la finance, de la comptabilité et de la paie, dévoile les résultats de son enquête annuelle portant sur le dynamisme du marché de l’emploi montréalais dans les secteurs de la finance d’entreprise et de la comptabilité. Pour son étude, le cabinet a interrogé 137 candidats en poste ou en recherche d’emploi sur leur vision du secteur et le dynamisme du marché.



Marché de l’emploi en finance, comptabilité et paie : le Grand Montréal vu comme dynamique par les candidats

Interrogés sur leur vision du dynamisme du marché de l’emploi montréalais, les candidats en finance d’entreprise, comptabilité et paie sont une majorité à le juger positivement : ils sont en effet 61% à avoir répondu “dynamique” ou “très dynamique” à cette question.

Autre preuve du dynamisme du marché de l’emploi dans ces secteurs : près d’un candidat sur deux (48%) a été contacté plus de six fois au cours des six derniers mois par un recruteur ou un professionnel des ressources humaines au sujet d’une opportunité professionnelle.

Les candidats restent néanmoins sélectifs, et tous les appels à propos d’une opportunité d’emploi ne débouchent pas sur un entretien avec un recruteur. 26% des répondants indiquent en effet ne pas avoir réalisé d’entretien suite à ces sollicitations professionnelles.

La rémunération, critère clé pour les professionnels de la finance et de la comptabilité

Interrogés sur les informations qu’ils recherchent en priorité sur une offre d’emploi, 70% des candidats citent la rémunération. Ce critère, sans réelle surprise, se place en tête de leurs réponses, juste devant la localisation du poste (63%) et l’expérience requise (48%).

Marian Babin, directeur de Fed Finance, précise : “Bien souvent, la transparence dans les offres d’emploi est récompensée par un plus grand volume de candidatures reçues. C’est un phénomène que l’on observe pour tous les critères, mais en particularité pour la rémunération. Globalement, plus un candidat saura se projeter grâce aux informations présentes dans une description de poste, plus il aura de chance de déposer un CV. Une règle dont les recruteurs devraient se souvenir.”

Lorsqu’il s’agit de choisir entre deux offres d’emploi similaires, la rémunération est encore citée en tête des critères de sélection par 69% des sondés. L’item se place devant la proximité géographique du poste avec le domicile du candidat (57%), et la politique de télétravail de l’entreprise (52%). Un phénomène accentué depuis la COVID-19. “Bien que certaines entreprises aient repris le travail en 100% présentiel, beaucoup de professionnels demandent aujourd’hui un modèle hybride à leur employeur. C’est une variable à prendre en compte pour les entreprises lors de leurs processus de recrutement : certains candidats pourront être hermétiques face à un employeur fermé au télétravail, même partiel”.

Une fois en poste au sein d’une entreprise, la rémunération reste un critère principal : 66% des candidats indiquent qu’une rémunération en accord avec le marché les encourage à rester au sein d’une entreprise. Le critère est cette fois-ci devancé de peu par l’ambiance de travail (75%) et l’équipe (70%), mais reste encore une fois au centre des préoccupations des candidats en finance, comptabilité et paie.

La réputation des entreprises, un élément important lors de la candidature

Une majorité de candidats en recherche d’emploi dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la paie effectuent des recherches sur les entreprises auxquelles ils pensent postuler : ils sont 94% à avoir répondu positivement à cette affirmation.

Lorsqu’ils sont interrogés sur les informations qu’ils recherchent avant de postuler, 81% des candidats citent la réputation des entreprises par le biais de sites tels que Glassdoor, les notes et avis Google, etc. L’item se place nettement devant les actualités de l’entreprise (55%) et le chiffre d'affaires de la compagnie (40%).

Point de vigilance important à considérer pour les entreprises : 77% des sondés indiquent qu’une information négative pourrait leur faire reconsidérer une candidature ou un processus de recrutement en cours. Il semble dès lors important pour les entreprises de suivre et monitorer leur e-réputation.

