LHV Groupi tulemused novembris 2022

AS LHV Group teenis aasta eelviimasel kuul konsolideeritult 8,1 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 10,0 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 1,9 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis novembris 259 tuhat eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks jäi 127 tuhat eurot ja LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 1,8 miljonit eurot.



LHV konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 28 miljoni euro võrra. Sellest jaelaenude kasv moodustas 15 miljonit eurot ja ettevõtete laenud kasvasid ligikaudu 13 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiused vähenesid novembris 21 miljoni euro võrra, seejuures vähenesid finantsvahendajate hoiused 37 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 42 miljoni euro võrra. Oktoobris töödeldi 2,6 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

November oli LHV jaoks tugev kuu, eriti panga ja varahalduse tulemuste vaates. Klientide aktiivsus oli tavapärane, kuid laenuportfelli kasv ja intressikeskkonna muutus tõstsid intressitulusid.

Pangaklientide arv kasvas novembris 4500 võrra, seal hulgas arveldavate klientide arv kasvas 3900 võrra. LHV Panga laenuportfell püsis hea kvaliteediga. Novembris tõstis LHV oluliselt hoiustajatele pakutavaid intressmäärasid, ühe-aastase tähtajalise hoiuse intress on nüüd 2%. Kuu jooksul alustas teenusepakkuja LHV sularahaautomaatide võrgu uuendamist – kasutajateni tuuakse uusima tehnoloogiaga seadmed Eestis, mis on senisest parema ligipääsetavusega.

LHV Varahalduse aktiivselt hallatavad pensionifondid M, L ja XL jätkavad turul jooksva aasta arvestuses ainsate positiivse tootlusega pensionifondidena. Nende fondide novembri tootlus oli vastavalt 1,3%, 2,1% ja 2,9%. Varahalduse äritulud novembris vastasid plaanile, kulud ja kasumlikkus on plaanist veidi maas. Aktiivsete pensioniklientide arv kasvas viiesaja võrra. Viimasel neljal kuul jäi klientide II sambast väljumine tagasihoidlikuks, selle mõjul väheneb fondide maht maikuus 1,5 miljoni euro võrra.

Novembris uue juhatuse esimehe saanud LHV Kindlustus jätkas kuu jooksul kindlustuslepingute mahu kasvatamist. Sõlmiti 14 700 kindlustuslepingut mahuga 2,5 miljonit eurot. Kokku hüvitati kahjujuhtumeid summas 0,8 miljonit eurot. Teenitud kindlustuspreemiad edestavad finantsplaani ning klientide rahulolu kahjukäsitlusega on jätkuvalt kõrgel tasemel.

Ühendkuningriigi äriliinis oli novembris aktiivne kuu. Klientide tehtud maksete arv kasvas. LHV UK Limited on alustamas laenutegevust ja jätkab valmistumist pangalitsentsi saamiseks.

LHV Group viis novembris läbi MREL tingimuste täitmiseks AT1 võlakirjade emissiooni. Kaasatud 20 miljonist eurost anti 15 miljonit edasi LHV Pangale.

Tulemuste poolest tugev kuu aitas vähendada puhaskasumi osas grupi mahajäämust finantsplaanist 3,1 miljoni euroni. Plaanitust kõrgemate intressimäärade taustal oleneb finantsplaani täitmine krediidiportfelli kvaliteedi püsimisest aasta viimasel kuul.

LHV Groupi aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 880 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 374 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee





