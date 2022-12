Les Ulis, le 13 décembre 2022



Lexibook® étoffe sa gamme de jeux d’arcade et lance le Flipper Electronique Gardiens de la Galaxie !

Un flipper de table pour s’entrainer seul ou entre amis !

Authentique, il reproduit les sons et les jeux de lumière du traditionnel jeu de flipper, on se croirait presque dans une véritable salle d’arcade !

Incliné grâce à ses deux pieds qui permettent d’obtenir l’angle de tir parfait, ce flipper n’attend plus que les fans des Gardiens de la Galaxie souhaitant se mesurer aux 4 flippers et aux 5 obstacles lumineux !

Référence Lexibook : JG610GG

Un superbe design avec les personnages des Gardiens de la Galaxie !

Ce flipper est le jeu parfait pour permettre à votre enfant de développer sa dextérité et ses réflexes aux cotés de ses personnages favoris !

En effet, celui-ci pourra se mettre dans la peau de Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax ou encore Groot afin de sauver la galaxie de la terrible menace !

Un affichage digital des scores !

L’écran LCD de ce flipper comptabilise les scores et affiche en continu le meilleur score effectué pour plus de challenge !

Développer son agilité et ses automatismes n’a jamais été aussi fun qu’aux cotés des héros de la galaxie !

Le JG610GG sera disponible à partir de novembre 2022, au PVPC de 49.99€

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

