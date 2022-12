Kitron setter 10 milliarder kroner som omsetningsmål

English Norwegian

(2022-12-13) Kitron arrangerer i dag en kapitalmarkedspresentasjon for å oppdatere om fremdriften mot selskapets mål og skissere ambisjoner for en ny strategiperiode.



Kitron utvider horisonten fra 2025 til 2027 og setter en ambisjon for driftsinntekter på mer enn 10 milliarder kroner i 2027, basert på organisk vekst. 2027-ambisjonene inkluderer også en driftsmargin (EBIT) over 8 prosent og en avkastning på driftskapital (ROOC) over 25 prosent.

Den løpende etterspørselen fortsetter å være sterk, og Kitron forventer driftsinntekter mellom 6.700 og 7.300 millioner kroner i 2023. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli mellom 450 og 550 millioner kroner.

– I løpet av de seneste årene har vi vist Kitrons vekstpotensial gjennom konsistent organisk vekst supplert med målrettede oppkjøp, samtidig som vi har forbedret marginene. Vi har en sunn balanse og har betalt utbytte hvert år siden 2014, noe som har bidratt til en total aksjonæravkastning på mer enn 1500 prosent, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Når det gjelder inntektsambisjonene for 2027, opprettholder Kitron sitt langsiktige organiske vekstmål på 10 prosent per år. Oppkjøp kan innebære oppside i tillegg til den organiske vekstraten. Selskapets ambisjoner innebærer også ytterligere fremgang når det gjelder marginer og kapitalavkastning.

– Jeg ser ingen grunn til at ikke de positive trendene for Kitron skulle fortsette i årene som kommer. Markedet vårt vokser, og kundebasen omfatter en sunn blanding av markedssektorer som er lite sårbare i nedgangstider, som Forsvar/Luftfart og Medisinsk utstyr, og selskaper som nyter godt av megatrender innen sektorene Elektrifisering og Konnektivitet. Vi betjener disse kundene gjennom svært effektive anlegg, og vi har gjennomført vellykkede kapasitetsutvidelser gjennom oppkjøp og nye anlegg, avslutter Nilsson.

Kapitalmarkedspresentasjonen starter kl. 09.00, varer i omtrent to timer og kan følges via denne lenken: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20221213_1

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Om Kitron

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.800 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





