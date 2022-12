Corbion benoemt Jennifer Lindsey tot Chief Marketing and Digital Officer

English Dutch

Corbion maakt benoeming bekend van Jennifer Lindsey als Chief Marketing and Digital Officer en lid van het Executive Committee.



Met de creatie van deze nieuwe rol in het Executive Committee zal Corbion zich richten op het verbeteren van zijn merkrelevantie en het versnellen van zijn digitale transformatie. De rol zal samenwerken met de drie business units en de markt verbinden met de klanten met behulp van marktonderzoek en inzichten, digitale ervaring, innovatiepartnerschap en communicatie.

CEO Olivier Rigaud: "Ik ben erg blij om Jennifer te verwelkomen in het Executive Committee-team, als een echte veranderaar en doorgewinterde marketingprofessional met zowel wetenschappelijke als commerciële ervaring en een passie voor het verbinden van de twee. Haar benoeming zal bijdragen aan het verder versterken van de diversiteit van onze ExCo."

Mevr. Lindsey (Amerikaans staatsburger) trad in 2016 in dienst bij Corbion en bekleedde eerder de rol van VP Global Marketing voor Corbion's Sustainable Food Solutions-eenheid, gevestigd in Lenexa, Kansas. Daarvoor bekleedde ze functies met toenemende reikwijdte en verantwoordelijkheid in productontwikkeling, innovatie, productmanagement, regionale en wereldwijde marketing, strategie en productmarketing, werkend voor Danisco, DuPont Nutrition &Health en meer recent Parnell Living Science. Mevrouw Lindsey heeft een Bachelor of Science in Food Science and Human Nutrition van de University of Missouri-Columbia. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

Met deze benoeming bestaat het Executive Committee uit: Olivier Rigaud (CEO), Eddy van Rhede van der Kloot (CFO), Marco Bootz (President Lactic Acid & Specialties), Aurélie Dalbiez (Chief Human Resources Officer), Jennifer Lindsey (Chief Marketing and Digital Officer), Jacqueline van Lemmen (Chief Operations Officer), Andy Muller (President Sustainable Food Solutions), Ruud Peerbooms (President Algae Ingredients) en Marcel Wubbolts (Chief Science & Sustainability Officer).

Bijlage