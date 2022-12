RCI Banque: NOMINATIONS DE THIBAULT PALAND ET ENRICO ROSSINI AU COMITÉ EXÉCUTIF DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 13 décembre 2022

NOMINATIONS DE THIBAULT PALAND ET ENRICO ROSSINI

AU COMITÉ EXÉCUTIF DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Mobilize Financial Services annonce la nomination au sein de son comité exécutif de Thibault Paland, Directeur général de Mobilize Financial Services France et Enrico Rossini, Directeur Mobilize Lease&Co, à compter du 13 décembre 2022.





Thibault Paland, né en 1972, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion et Finances. En 1997, il débute sa carrière dans le groupe par des postes sur le terrain au sein des équipes de DIAC. De 2001 à 2008, il occupe différentes fonctions chez Renault Parc Entreprises en France (R.P.E), où il acquiert une riche expérience dans le domaine des ventes aux entreprises. Il est notamment directeur grands comptes Renault et directeur commercial Overlease de juin 2006 à octobre 2008. De 2008 à 2013, il rejoint DIAC où il prend successivement la direction régionale du Réseau Est et de Paris-Ile de France. Il est nommé en 2013 directeur général délégué Diac Location chez R.P.E où il pilote l’activité flotte et leasing du groupe, poste qu’il occupera pendant 3 ans. Il devient ensuite directeur général de RCI Benelux, filiale de RCI Bank and Services pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Depuis juin 2018, il occupe la fonction de Directeur général de DIAC, devenu Mobilize Financial Services France en septembre 2022.

Thibault Paland entre au Comité exécutif du groupe Mobilize Financial Services à compter du 13 décembre 2022. Avec 1 100 collaborateurs et un montant d’encours total de plus de 14,8 milliards d’euros (véhicules neufs et véhicules d’occasion) et 1,2 million de services vendus en 2021, Mobilize Financial Services France est la filiale la plus importante du groupe.





Enrico Rossini, né en Italie en 1970, est diplômé en économie et finances de l’Université de Bologne. En 1997, il débute sa carrière au sein de Fiat Financial Services en Italie où il occupe notamment la fonction de Directeur marketing de 2004 à 2008. En 2009, il est nommé Directeur commercial Europe de Fiat Group Automobiles Capital puis en 2012, il prend la direction opérationnelle des deux filiales de FCA Bank en France (Fiat Credit et Leasys France). De septembre 2015 à mars 2016, il exerce la fonction de Président et Directeur général de Leasys Italie, société de location longue durée du groupe FCA. En mars 2016, Enrico Rossini rejoint RCI Bank and Services en tant que Directeur Véhicule d’occasion puis Directeur de la Business Unit Flottes, Véhicule d’occasion et Véhicule électrique. En 2017, il est nommé Directeur Commercial de RCI Bank and Services avant de prendre la tête de la filiale brésilienne du groupe en 2019. En 2021, il prend la tête de l’activité flottes et nouvelles mobilités pour le compte du groupe.

Enrico Rossini est nommé Directeur Mobilize Lease&Co et entre au Comité exécutif de Mobilize Financial Services. La mission de Mobilize Lease&Co sera d’enrichir la gamme et le périmètre géographique des offres de location longue durée actuelles auprès de toutes les typologies de clients, particuliers, flottes de proximité, moyens et grands comptes ainsi que les opérateurs de mobilité.

Contacts Presse

Amandine Monteil

Directeur communication

+ 33 (0)6 87 71 80 63

amandine.monteil@mobilize-fs.com

Priscille Reneaume

priscille.reneaume-extern@mobilize-fs.com

AGENCE CLE

01 84 16 06 22

Théo Vidal

06 47 49 32 17

mobilize-fs.press@agencecle.fr

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur Twitter : @Mobilize_FS

Pièce jointe