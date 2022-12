Offentliggørelse af ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Multi Manager Invest er gennemgået og opdateret som en del af den årlige ajourføring, herunder med opdateringer af tal og redaktionelle ændringer.

Afdeling Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Akk. er slettet fra prospektet, idet afdelingerne er overflyttet til Værdipapirfonden Sparinvest.

Derudover er afsnittet vedrørende risikoforhold og risikofaktorer korrigeret.

I forhold til indløsning er følgende afsnit indsat: ”Indløsning kan også suspenderes som følge af systemmæssige eller tekniske fejl.”

Afsnittet er indsat for at tage højde/forbehold for situationer, hvor der kan opstå suspension af en afdeling som følge af systemmæssige fejl.

Derudover er der indsat et skatteforhold i prospektet.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Erling Skorstad

Adm. direktør

