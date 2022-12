RCI Banque:: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE MOBILIZE LEASE&CO POUR ACCÉLÉRER SON OFFRE DE LOCATION LONGUE DURÉE ET RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS DE MOBILITÉ

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 13 décembre 2022

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE MOBILIZE LEASE&CO

POUR ACCÉLÉRER SON OFFRE DE LOCATION LONGUE DURÉE

ET RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS DE MOBILITÉ

Mobilize Financial Services, annonce la création de Mobilize Lease&Co. La filiale aura pour objectif d’accélérer le déploiement d’offres de location longue durée et ainsi répondre aux nouveaux besoins de mobilité de ses clients. Mobilize Lease&Co développera des solutions basées sur l’usage intégrant des offres locatives toujours plus flexibles, ainsi que des services de gestion de parc automobile grâce à la connectivité des véhicules. Les nouvelles offres de Mobilize Lease&Co s’étendront progressivement dans plusieurs pays en Europe et en Amérique Latine, aux clients particuliers, flottes de proximité, moyens et grands comptes ainsi qu’aux opérateurs de mobilité. L’objectif de Mobilize Lease&Co est d’atteindre une taille de flotte d’un million de véhicules en 2030, contre 350 000 aujourd’hui.

João Leandro, Directeur général de Mobilize Financial Services déclare : « Avec la création de Mobilize Lease&Co, Mobilize Financial Services s’inscrit dans la stratégie de Renault Group de passer de la vente de véhicules à la vente de kilomètres et soutient les ventes de nos partenaires automobiles. Grâce à Mobilize Lease&Co, ses clients bénéficieront d’une offre locative tout-en-un packagée avec les services qui correspondent le mieux à leur usage automobile que ce soit pour un véhicule neuf, d’occasion, thermique ou électrique. Je tiens à remercier les équipes de Mobilize Financial Services pour leur engagement, grâce auquel nous avons créé en six mois seulement, Mobilize Pay, Mobilize Insurance et Mobilize Lease&Co. Il s’agit de trois atouts incontestables pour devenir la marque de référence qui répond aux besoins de mobilité automobile liés aux nouveaux modes de vie des consommateurs et ainsi positionner Mobilize Financial Services sur des secteurs de marché en plein développement. »

La location longue durée est une offre locative basée sur l’usage du véhicule plutôt que sa propriété. Grâce à elle, les clients bénéficient d’une offre tout-en-un comprenant le véhicule et tous les services associés (entretien, réparations, assistance technique, assurance…). Pour aller encore plus loin dans la flexibilité et répondre à chaque besoin, ils pourront, dans les années à venir, avoir accès à tous types de véhicules, neufs ou d’occasions, électriques ou thermiques, en bénéficiant d’une offre incluant tous les services associés.

Les nouvelles offres Mobilize Lease&Co s'étendront en Europe et en Amérique Latine en capitalisant sur les offres actuelles proposées par le groupe en location longue durée. Aujourd’hui la location longue durée représente 350 000 contrats dans différents pays, qui sont structurés de manière spécifique à chaque marché. La filiale Mobilize Lease&Co visera à uniformiser les offres et accélérer leur développement grâce aux synergies existantes entre les différents marchés.

Les offres proposées par Mobilize Lease&Co se déclineront pour toutes les typologies de clients du groupe, qu’ils soient particuliers ou professionnels (flottes de proximité, moyens et grands comptes ainsi que les opérateurs de mobilité), en France, comme à l’international. Ils pourront ainsi adapter plus régulièrement leur mobilité tout en bénéficiant des derniers véhicules et technologies des marques de l’Alliance : Renault, Dacia, Alpine et Nissan. Les clients professionnels pourront également bénéficier d’une solution de gestion de flotte pour optimiser la gestion de leur parc automobile et favoriser une conduite plus verte de leurs collaborateurs. Les clients particuliers bénéficieront quant à eux, d’offres tout compris (véhicule, extension de garantie, entretien, assurance automobile, etc), de plus en plus flexibles. Grâce à l’approche multicanale de Mobilize Lease&Co, ils pourront, s’ils le souhaitent, souscrire à leur offre en ligne grâce à la technologie et l’expertise digitale de la start-up Bipi, acquise en juillet 2021 par Mobilize Financial Services. Mobilize Lease&Co va également s’appuyer sur les réseaux de concessionnaires partenaires de l’Alliance, pour promouvoir l’offre et entretenir les véhicules pendant leur cycle de vie. Cela contribuera à fidéliser les clients et optimiser le taux de renouvellement du véhicule.

UNE FLOTTE D’UN MILLION DE VÉHICULES D’ICI 2030

L’objectif de Mobilize Lease&Co est de bénéficier de la croissance de plus de 80 %1 du marché de la location longue durée, et d’atteindre en 2030, une taille de flotte d’un million de véhicules contre 350 000 à fin 20222.

Pour atteindre cet objectif, et répondre à la demande croissante des clients pour des formules plus flexibles - en 2030 la location longue durée représentera 62 % du marché du financement automobile dans les pays principaux d’Europe contre 36 % en 20203, Mobilize Lease&Co met en œuvre les moyens nécessaires pour accélérer son offre, avec :

Une marque commune pour tous les marchés, en Europe et en Amérique Latine : Mobilize Lease&Co.

pour tous les marchés, en Europe et en Amérique Latine : Mobilize Lease&Co. L e déploiement des technologies les plus avancées du marché pour proposer des solutions de mobilités très flexibles (comme l’abonnement via notre filiale Bipi) et proposer u n parcours client omnica nal , qui permettra de souscrire aux offres directement en ligne et dans le réseau de concessionnaires de l’Alliance.

du marché pour proposer des solutions de mobilités très flexibles (comme l’abonnement via notre filiale Bipi) et proposer , qui permettra de souscrire aux offres directement en ligne et dans le réseau de concessionnaires de l’Alliance. Des partenariats potentiels quand cela sera pertinent pour accélérer le déploiement de l’offre Mobilize Lease&Co.

quand cela sera pertinent pour accélérer le déploiement de l’offre Mobilize Lease&Co. La création d’une nouvelle équipe, dirigée par Enrico Rossini. Celui-ci, est nommé Directeur Mobilize Lease&Co et entre au Comité exécutif de Mobilize Financial Services. Il dirige une équipe d’experts (marketing, développement du business, tarification des services, modélisation des valeurs résiduelles et remarketing), accompagnant depuis plusieurs mois les différents pays dans la conception d’offres compétitives et accessibles.

Contacts Presse

Amandine Monteil

Directeur communication

+ 33 (0)6 87 71 80 63

amandine.monteil@mobilize-fs.com

Priscille Reneaume

priscille.reneaume-extern@mobilize-fs.com

AGENCE CLE

01 84 16 06 22

Théo Vidal

06 47 49 32 17

mobilize-fs.press@agencecle.fr

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur Twitter : @Mobilize_FS

1 Source : NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/Mobilize Financial Services.

2 Estimation Mobilize Financial Services.

3 Source : NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/Mobilize Financial Services.





Pièce jointe