Correction: SKAKO Concrete A/S sælger blandeanlæg til stor international kunde

Overskriften i offentliggørelsen af ny stor kunde den 13. december 2022 var mærket "...stor amerikansk kunde."

Korrekt overskrift er "...stor international kunde".





Faaborg, 13. december 2022

Company announcement No. 12/2022

SKAKO Concrete A/S sælger blandeanlæg til stor international kunde

SKAKO Concrete A/S har indgået kontrakt med en kontraktsum på omkring 23 millioner kroner med en af de førende producenter af betontagsten i verden.

Kontrakten omfatter en komplet anlægsleverance, som indeholder indtransportsystem med screening, højsilo med blandeanlæg bestående af 2 Atlantis blandere og SKAKOMAT 600 proceskontrol.

En vigtig kunde

”Det er med stor tilfredshed, at vi igen kan levere et højkvalitetsanlæg til denne for os strategisk vigtige kunde. SKAKO Concrete har tidligere leveret både komplette anlæg såvel som blandere til indbygning i eksisterende faciliteter, til denne kunde.

SKAKO Concrete er således med som foretrukken leverandør både når kunderne udvider deres produktion med nye anlæg og når deres nuværende anlæg skal forbedres. Denne kunde og denne type produktion stiller ekstremt store krav til produkt- og produktionskvalitet, hvilket gjorde SKAKO Concrete til den naturlige leverandør. Atlantis blanderen kommer her virkelig til sin ret og er forudsætning for at indfri de høje krav til blandekvaliteten”, udtaler Steffen Kremmer, administrerende direktør i SKAKO Concrete A/S.

Ordren skal leveres og installeres i første halvår af 2024 og vil indgå i omsætning og indtjening i 2023 og 2024 og påvirker derfor ikke SKAKO A/S’ udmeldte guidance for 2022.

Med venlig hilsen

SKAKO Concrete A/S

Steffen Kremmer

Administrerende direktør

Tlf.: 2363 9376