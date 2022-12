TESSI RENFORCE SA GOUVERNANCE POUR AMPLIFIER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Jérôme Hervé est nommé Président du Conseil de Surveillance, en charge de missions spécifiques auprès du directoire (« Executive Chairman »)

Afin d’accélérer sa transformation digitale, Tessi, acteur international des Business Process Services, qui accompagne les entreprises et les administrations dans la digitalisation du parcours clients (475 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021), annonce la nomination de Jérôme Hervé en tant que Président du Conseil de Surveillance, en charge de missions spécifiques auprès du directoire (« Executive Chairman ») :

l’élaboration d’une stratégie de développement ambitieuse ;

l’accélération de la transformation en cours, en particulier le développement de plateformes digitales ;

et la croissance des activités à l’international.

Jérôme Hervé vient renforcer la gouvernance de Tessi pour aider le groupe à accélérer sa croissance notamment dans la Tech et à l’International.

Il complète ainsi la gouvernance du groupe dirigé par Claire Fistarol (Présidente du Directoire) et Olivier Jolland (Directeur Général et Membre du Directoire).

Claire Fistarol, Présidente du Directoire, déclare : « Tessi se félicite de la nomination de Jérôme Hervé. Elle constitue un renfort d’importance à sa gouvernance au moment où le groupe entend accélérer sa croissance à l’international et son développement dans le digital. Son expérience et son expertise dans l’accompagnement et la transformation d’entreprises nous seront précieuses. »

Jérôme Hervé, 55 ans, est diplômé de l’École des Mines Paris - PSL. Il a travaillé 22 ans au BCG, où il a conseillé de nombreuses grandes entreprises privées et publiques ainsi que des fonds d’investissement.

Jérôme Hervé, Président du Conseil de Surveillance, déclare : « Je suis honoré de la confiance que le Conseil de Surveillance me témoigne en me nommant Président. Tessi est un groupe en forte croissance positionné sur un secteur stratégique pour de nombreuses entreprises. Je me réjouis de participer à l’accélération de son développement dans les plateformes digitales et à l’international. »

