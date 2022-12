Énergir Développement s’associe à Nature Energy pour développer conjointement des installations de biométhanisation au québec

English French

MONTRÉAL, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir Développement, ci-après « Énergir », une entreprise d’énergie diversifiée, s’associe à Nature Energy, un chef de file mondial dans le domaine des énergies renouvelables, pour développer conjointement des installations de biométhanisation au Québec. Ce partenariat est le résultat de la volonté commune des deux entreprises d’augmenter de façon significative la quantité de GNR dans le réseau de distribution de gaz naturel du Québec et d’accélérer ainsi le rythme de développement de l’énergie renouvelable d’origine locale.



En vertu de cette entente, Énergir et Nature Energy s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre conjointement jusqu’à 10 projets au Québec, dans des régions à forte densité agricole, qui produiront jusqu’à 200 millions de mètres cubes de GNR par année. Les projets permettraient d’atteindre le tiers de la cible de 2030 du Québec en matière de GNR, ce qui réduirait les émissions de CO2 d’un maximum de 400 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 100 000 voitures à essence.

Un partenariat offrant des retombées importantes pour l’économie circulaire

Le partenariat entre les deux parties générera des investissements d’environ 1 milliard de dollars et créera plus de 600 emplois indirects et plus de 100 emplois directs lorsque les installations seront opérationnelles.

L’expertise, le savoir-faire et la technologie de pointe de Nature Energy dans le secteur de la biométhanisation profiteront au Québec grâce à son partenariat avec Énergir, qui contribuera grandement à la transition énergétique de la province. Nature Energy sera responsable de la conception et de l’exploitation des installations, tandis qu’Énergir contribuera à leur construction et à leur développement. Ensemble, ils sélectionneront le portefeuille de projets, investiront dans celui-ci et le développeront, en plus de contribuer à l’approvisionnement en biomasse.

En collaborant, Nature Energy et Énergir favoriseront le développement du secteur agricole du GNR en appuyant les producteurs agricoles par des projets économiquement viables, avec des solutions rigoureuses de biosécurité végétale et de gestion du fumier qui aident à réduire les gaz à effet de serre (GES).

Les projets de biométhanisation soutiennent la croissance de l’économie circulaire grâce à bon nombre d’avantages environnementaux, économiques et sociaux importants pour le secteur agricole ainsi que pour la collectivité. Ce partenariat permettra aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus en établissant des partenariats dans les projets, en réduisant leurs émissions de GES et en offrant une solution riche en nutriments pour les sols. Cette initiative appuiera la transition énergétique en aidant à produire une source d’énergie renouvelable recherchée, ce qui créera des emplois et stimulera la vitalité économique des collectivités locales.

Accélérer le rythme de développement du secteur du GNR au Québec

« Depuis plus de dix ans, nous travaillons sans relâche au développement de la filière du GNR au Québec. Nous espérons que cette entrée sur le marché de la production de GNR permettra d’accélérer davantage la croissance de cette industrie et à décarboner le réseau de distribution de gaz naturel, tout en diversifiant nos activités. C’est aussi l’occasion de soutenir les régions en tant qu’acteurs de la transition énergétique, avec des projets prometteurs sur leur territoire. En agissant dès maintenant, Énergir peut accélérer le développement de la production de GNR au Québec », a déclaré Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir Inc.

« Cette entente renforce notre ambition de contribuer à la transition énergétique du Québec en aidant à atteindre le tiers de la cible du GNR. En collaboration avec les agriculteurs, les entreprises, les municipalités du Québec et notre partenaire, Énergir, nous transformerons les matières premières provenant de l’agriculture et utiliserons les ressources de façon optimale et sécuritaire en les transformant en énergie renouvelable. Ce partenariat est le plus important investissement de l’histoire de Nature Energy en dehors du Danemark, et nous sommes ravis de nous associer à Énergir pour aider le Québec à réaliser son plan de réduction des GES au profit des agriculteurs locaux et de la collectivité », a déclaré Ole Hvelplund, président et chef de la direction de Nature Energy.

Gaz naturel renouvelable

En se décomposant, la matière organique produit naturellement du méthane, qui est capté et converti en GNR au moyen d’un processus de biométhanisation. Ce dernier est neutre en carbone puisque les émissions de GES associées à la combustion du GNR libèrent du CO2 en quantité équivalente à celle qui aurait été émise dans le cycle naturel du carbone. Cette énergie renouvelable à 100 % peut ensuite être acheminée vers le réseau de gaz naturel et utilisée localement. Le processus produit également un digestat qui peut être utilisé pour faire du compost de grande qualité pour la fertilisation des sols.

Énergir Développement en bref

Énergir Développement (anciennement Valener inc.) détient une participation de 29 % dans Énergir, s.e.c., qui exerce ses activités dans divers secteurs du secteur de l’énergie. L’une des principales activités d’Énergir, s.e.c. est la distribution d’énergie, plus précisément les activités de distribution de gaz naturel au Québec, ainsi que les activités de distribution d’électricité et de gaz naturel au Vermont, aux États-Unis. Énergir Développement détient également, par l’entremise de filiales en propriété exclusive, des participations dans l’exploitation de parcs éoliens situés sur les terrains privés de la Seigneurie de Beaupré au Québec. Énergir Développement s’efforce de trouver des solutions énergétiques plus propres de manière responsable sur les plans économique, environnemental et social. Énergir s.e.c. agit à titre de gestionnaire d’Énergir Développement. La structure corporative est disponible sur le site Web d’Énergir.

À propos de Nature Energy

En moins de cinq ans, Nature Energy est devenue l’une des premières entreprises au monde à développer, construire et exploiter des usines de biométhanisation à l’échelle industrielle. Établie au Danemark, où se trouve le réseau de distribution de gaz le plus durable au monde, où plus d’un tiers de la consommation de gaz du Danemark est couvert par le biométhane, Nature Energy est le chef de file de l’industrie et exploite 13 usines de biométhanisation à l’échelle industrielle qui produisent le tiers de tout le biométhane dans le réseau de gaz danois. D’ici 2023, Nature Energy aura deux autres centrales de biogaz à grande échelle sur le réseau danois.

Pour en savoir plus :

Énergir

1 866 598-3449

communications@energir.com

Nature Energy

Lars Kaspersen

Vice-président principal, Communication & affaires corporatives

Téléphone : +45 32 26 53 22

Courriel : laka@nature-energy.com