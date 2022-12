STMicroelectronics reconnu avec la note « A » par le CDP pour sa transparence en matière de sécurité de l’eau



Genève (Suisse), le 13 décembre 2022 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a été reconnu pour son leadership en matière de performance et de transparence pour la sécurité de l’eau par le CDP, organisation environnementale internationale à but non lucratif, qui l’a placé sur sa « Liste A » annuelle.

S’appuyant sur les données communiquées dans le questionnaire 2022 du CDP sur la sécurité de l’eau (Water Security Questionnaire), ST fait partie du petit nombre d’entreprises ayant obtenu la note « A » parmi près de 15 000 sociétés évaluées.

Le processus annuel de publication et de notation environnementales mis en place par le CDP est largement reconnu comme la référence dans le domaine de la transparence environnementale des entreprises. En 2022, plus de 680 investisseurs représentant plus de 130 000 milliards de dollars d’actifs, et 280 acheteurs majeurs ayant dépensé 6 400 milliards de dollars ont demandé aux entreprises de communiquer leurs données en matière d’impacts, de risques et d’opportunités liés à l’environnement sur la plateforme CDP. 18 700 entreprises ont répondu à cette demande, un chiffre sans précédent.

Le CDP utilise une méthodologie précise et indépendante pour évaluer les entreprises et leur attribuer des notes allant de « A » à « D- » en fonction de l’exhaustivité des données publiées, de l’évaluation et de la gestion des risques environnementaux et de la mise en place effective de bonnes pratiques en matière de leadership environnemental, telles que la définition d’objectifs significatifs et ambitieux. Les entreprises qui ne divulguent pas d’informations ou fournissent des informations insuffisantes reçoivent la note « F ».

« L’intégration de ST dans la « Liste A » du CDP pour l’eau constitue une reconnaissance importante de l’attention constante que nous portons aux risques hydriques et à notre approche globale de la gestion de l’eau, comprenant l’évaluation du stress hydrique et les programmes de recyclage, d’efficacité et de conservation de l’eau », a déclaré Rajita D’Souza, Présidente, Ressources Humaines et Responsabilité Sociale d’Entreprise. « ST continue de réduire l’empreinte hydrique de toutes ses activités et de tous ses sites, de considérer l’ensemble des risques liés à l’eau tout au long de sa chaîne d’approvisionnement et dans les territoires où la Société est implantée, ainsi que de poursuivre son impact positif et son soutien aux communautés. »

Le développement durable est au cœur du modèle économique et de la culture institutionnelle de ST depuis plus de 25 ans. ST réduit de manière continue son empreinte hydrique tout en maintenant les standards les plus stricts en matière de traitement et de contrôle des eaux usées avant rejet. En 2021, nous avons réduit la consommation d’eau par unité de production de 16 % par rapport à 2020, en ligne avec notre objectif visant une baisse de 20 % en 2025 par rapport à 2016.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

A propos du CDP



Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui gère le système mondial de publication de données environnementales à destination des entreprises, des villes, des États et des régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 680 institutions financières dont le montant d’actifs cumulé est supérieur à 130 000 milliards de dollars, le CDP est pionnier dans l’utilisation des marchés de capitaux et des achats pour inciter les entreprises à communiquer sur leur impact environnemental et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. En 2022, près de 20 000 entreprises à travers le monde ont publié des données par le biais du CDP, dont plus de 18 700 représentant la moitié de la capitalisation boursière mondiale et plus de 1 100 villes, États et régions. Parfaitement aligné avec le groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD — Task Force on Climate-related Disclosure), le CDP gère la plus importante base de données environnementales au monde, et ses notes sont largement utilisées pour orienter les décisions en matière d’investissement et d’achats vers une économie zéro carbone, durable et résiliente. Le CDP est membre fondateur de l’initiative Science Based Targets (SBTi), de la coalition We Mean Business, du programme The Investor Agenda et de l’initiative Net Zero Asset Managers.

Pour de plus amples informations, visitez le site cdp.net.fr ou @CDP.

