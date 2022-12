Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 - Værdipapirfonden BankInvest

København Ø, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 for Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2021 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2022

(kr. pr. bevis) 2021

(kr. pr. bevis) Optima 10 KL DK0060762540 0,00 3,00 Optima 30 KL DK0060762623 0,00 5,30 Optima 55 KL DK0060762706 0,00 7,50 Optima 75 KL DK0060762896 0,00 9,60 Optima Aktier KL DK0061533569 0,00 18,80 Optima Rente A DK0061272747 0,00 1,60



Det understreges, at de anførte tal for 2022 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger og er godkendt af bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2023, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.

Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør