Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. gruodžio 12 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veikia ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi UAB GET Baltic (toliau - GET Baltic) dėl GET Baltic patirtų sąnaudų kompensavimo sandorio (toliau – Sandoris) ir pritarė esminėms Sandorio sąlygoms.

Audito komiteto nuomone, Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas AB „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu.

2022 m. gruodžio 13 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sudaryti Sandorį.

AB „Amber Grid" (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:





Laura Šebekienė

Komunikacijos vadovė

tel. +370 699 61246

el. paštas: l.sebekiene@ambergrid.lt