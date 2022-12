English French

Atos obtient la note "A" pour sa transparence et son action en matière de changement climatique pour la 10e année consécutive

Paris, (France) - 13 décembre 2022 - Atos annonce aujourd'hui qu'il a été reconnu pour son leadership en matière de transparence et d'action sur le changement climatique par l'organisation mondiale de protection de l'environnement CDP, en obtenant une place sur sa " liste A " annuelle, sur la base du dernier reporting climatique du Groupe.

Evalué sur la base des données communiquées dans le cadre du questionnaire 2022 du CDP sur le changement climatique, Atos fait à nouveau partie du petit nombre d'entreprises qui ont obtenu un "A", sur plus de 15 000 entreprises évaluées et du CDP Leadership Band, pour la dixième année consécutive.

Ce classement vient récompenser les actions du Groupe visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone.

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, Atos a commenté : « " Atos a pris une longueur d'avance en matière de décarbonisation et est fier d'être reconnu pour la 10e année consécutive sur la liste « Climate A » du CDP. Il s'agit d'une véritable réussite qui témoigne une fois de plus de notre engagement à poursuivre la réduction de nos émissions globales de carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur afin de contribuer à relever les grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous accordons la plus grande importance à la transparence envers toutes nos parties prenantes concernant notre engagement, nos progrès et nos actions en matière de décarbonation.". »

Maxfield Weiss, directeur exécutif du CDP Europe, a déclaré : « Le CDP a vu près de 20 000 entreprises communiquer leurs données environnementales cette année, dont 70 % des entreprises européennes en valeur de marché. La COP27 a plus que jamais démontré la nécessité d'un changement transformationnel pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Je suis donc ravi que les entreprises européennes représentent près de la moitié des entreprises de la liste A dans le monde. Nous devons réduire les émissions de moitié et éliminer la déforestation d'ici à 2030, tout en assurant la sécurité de l'eau dans les mêmes délais : il n'y a pas de voie vers 1,5 °C sans nature.

Avec l'adoption de la nouvelle réglementation européenne en matière de reporting, le CSRD, les entreprises de la liste A du CDP montrent qu'elles ont une longueur d'avance, en prenant des mesures claires pour réduire les émissions et traiter les impacts environnementaux tout au long de leurs chaînes de valeur. C'est le type de transparence environnementale et d'action dont nous avons besoin à l'échelle de l'économie pour éviter l'effondrement écologique. »

Atos a reçu la note « AAA » (sur une échelle de AAA-CCC) dans l'évaluation ESG de MSCI 2022, a été récompensé par un prix de platine de la part d'EcoVadis, a obtenu le statut "Prime" dans l'évaluation ESG réalisée par ISS en 2022, s'est classé parmi les 1 % supérieurs du secteur des services informatiques dans l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global 2022 et est membre des indices S&P Dow Jones World et Europe depuis huit années consécutives.

Pour en savoir plus sur le programme RSE d'Atos, cliquez ici.

***

Méthodologie du CDP

Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2022, plus de 680 investisseurs représentant plus de 130 000 milliards de dollars US d'actifs et 280 grands acheteurs représentant 6 400 milliards de dollars US de dépenses d'approvisionnement ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Un nombre record de 18 700 entreprises ont répondu.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, en leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne divulguent pas d'informations ou qui fournissent des informations insuffisantes obtiennent un F.

La liste complète des entreprises qui figurent sur la liste A du CDP de cette année est disponible ici : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

