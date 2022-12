Genomic Biopharma und die Patientenorganisation POIC e dintorni APS bieten gemeinsam die Sequenzierung des gesamten Genoms zur Ermöglichung besserer Behandlungen und Heilungsmöglichkeiten für Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen an

French German Italian Spanish Dutch

L'AQUILA, Italien, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genomic Biopharma Inc. , ein Unternehmen für die auf genomischer Medizin basierende Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, ist eine Partnerschaft mit der Associazione Poic e Dintorni APS („POIC e dintorni APS“), einer Patientenorganisation, die sich für chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO) einsetzt, eingegangen, um den Zugang zur Ganzgenomsequenzierung (WGS) zu ermöglichen und den Nutzen genomischer Informationen für die Behandlung und Heilung der schwersten Störungen der Darmmotilität zu demonstrieren, darunter:



ACTG2-vermitteltes Megacystis-Mikrokolon-Intestinales Hypoperistaltik-Syndrom (MMIHS)

Chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO)

Die Associazione Poic e dintorni APS ist eine italienische Patientenorganisation, die sich für CIPO-Patienten einsetzt. CIPO ist eine seltene und behindernde Krankheit, die durch einen schweren myogenen, neurogenen oder idiopathischen Motilitätsdefekt gekennzeichnet ist, der den gesamten Verdauungstrakt betrifft und mit Perioden des Darmverschlusses und der Unfähigkeit, die Patienten zu ernähren, einhergeht.

Durch die Zusammenarbeit werden alle Mitglieder von POIC e dintorni APS und ihre Eltern Zugang zur Sequenzierung des gesamten Genoms haben. Bei den seltenen, schweren und behindernden Darmerkrankungen wird Genomic Biopharma einen seiner ersten Arzneimittelkandidaten ins Visier nehmen und damit den klinischen Nutzen genomischer Informationen bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln für die Behandlung seltener Krankheiten demonstrieren. Auf der Konferenz der American Society of Human Genetics im Oktober präsentierte Genomic Biopharma ein Poster , das siRNA-Sequenzen als gute Kandidaten für die Entwicklung eines neuen therapeutischen Ansatzes bei MMIHS identifizierte und die translationale Bedeutung für eine künftige Strategie zur Behandlung der zugrunde liegenden Krankheitsursache hervorhob.

„Insbesondere für Menschen, die mit sehr seltenen Krankheiten leben, besteht der einzige Ansatz darin, das genomische Profil der Person durch die Sequenzierung des gesamten Genoms so umfassend wie möglich zu untersuchen“, so Dr. Mattia Capulli, Mitgründer von Genomic Biopharma. „Es ist unsere Aufgabe, die Genomik an neue Grenzen zu führen, um Behandlungen für Krankheiten zu entwickeln, für die es keine Heilung oder lösende pharmakologische Therapien gibt. Indem wir mit fortschrittlichen Organisationen wie Poic dintorni APS zusammenarbeiten, werden wir den Weg zur Heilung der schwersten Störungen der Darmmotilität ebnen.“

„Als Mutter einer Tochter, die seit ihrer Geburt von CIPO betroffen ist, und als Präsidentin einer Patientenorganisation, die sich für die Belange der chronischen intestinalen Pseudoobstruktion einsetzt, freue ich mich sehr über das Potenzial, das uns diese Partnerschaft mit Genomic Biopharma bietet. Es zeigt deutlich das gemeinsame Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten", erklärte Ornella Spada, Vorsitzende und Mitgründerin von Poic e dintorni APS. „Ab heute hat das Wort Hoffnung eine neue und ermutigende Bedeutung für Familien, Betreuer und Patienten, die von CIPO betroffen sind.“

Ein weiteres Ziel der Partnerschaft ist es, MMIHS und CIPO weltweit bekanntzumachen, um die sachkundigsten Experten der Welt – von Klinikern bis zu Patientenvertretern – zusammenzubringen und die Entwicklung einer internationalen Allianz von pädiatrischen und erwachsenen Patienten zu fördern.

Über Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc. ist ein von Dante Genomics gegründetes Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten befasst und eine Pipeline von Medikamentenprogrammen aufbaut, die auf die Markteinführung von Behandlungen und Therapien für Infektionskrankheiten und seltene Krankheiten ausgerichtet sind. Das Unternehmen entwickelt seine Pipeline auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der firmeneigenen Datenbank von Dante Genomics mit ganzen Genomen. Die Kerntechnologie von Genomic Biopharma, die GBI-KI, nutzt prädiktive Algorithmen und genomisches Data Mining, um die Identifizierung neuer RNA-basierter Therapeutika zu unterstützen.

Über die Associazione Poic e dintorni APS

Die Associazione Poic e dintorni APS ist eine italienische Patientenorganisation, die sich für die chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO) einsetzt, eine seltene und behindernde Krankheit, die durch eine schwere myogene, neurogene oder idiopathische Motilitätsstörung gekennzeichnet ist, die den gesamten Verdauungstrakt betrifft und mit Perioden des Darmverschlusses und der Unfähigkeit der Patienten zur Nahrungsaufnahme einhergeht. Ihre Aufgabe ist es, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die wissenschaftliche Forschung zu beschleunigen, um ein Heilmittel zu finden. Poic e dintorni APS stützt sich auch auf die Leitung seines wissenschaftlichen Beirats, der sich aus 18 Mitgliedern mit unterschiedlichem klinisch-wissenschaftlichem Hintergrund zusammensetzt und international anerkannt ist.

Erfahren Sie mehr über CIPO hier .

