Genomic Biopharma et l'organisation de représentation des patients POIC e dintorni APS s'associent pour proposer le séquençage du génome entier afin d'apporter de meilleurs traitements et remèdes aux personnes atteintes de maladies gastro-intestinales

L'AQUILA, Italie, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genomic Biopharma Inc. , une société de découverte et de développement de médicaments basés sur la médecine génomique, s'est associée avec Associazione Poic e Dintorni APS (« POIC e dintorni APS »), une organisation de patients qui soutient la sensibilisation sur la pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC), pour lui donner accès au séquençage du génome entier (SGE) et démontrer l'utilité des informations sur le génome dans le traitement et la guérison des troubles les plus graves de la motilité intestinale, y compris :

Syndrome d'hypopéristaltisme intestinal - microcôlon - mégavessie (MMIHS) médiatisé par ACTG2

Pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC)

Associazione Poic e dintorni APS est une organisation de patients italienne qui soutient la sensibilisation sur la POIC, une maladie rare et invalidante caractérisée par un trouble sévère de la motricité myogénique, neurogène ou idiopathique touchant l'ensemble du tube digestif, associé à des périodes d'occlusion intestinale et une incapacité à nourrir les patients.

Grâce à cette collaboration, tous les membres de POIC e dintorni APS et leurs parents auront accès au séquençage du génome entier. Parmi les maladies intestinales rares, sévères et invalidantes, Genomic Biopharma ciblera l'un de ses premiers médicaments candidats, en démontrant l'utilité clinique des informations génomiques pour la découverte et le développement de médicaments dans le traitement des maladies rares. Lors de la conférence de l'American Society of Human Genetics en octobre, Genomic Biopharma a présenté une affiche qui identifiait des séquences d'ARNsi comme de bons candidats pour le développement d'une nouvelle approche thérapeutique du MMIHS et mettait l'accent sur un impact translationnel pour la future stratégie de traitement de la cause sous-jacente de la maladie.

« Pour les personnes qui vivent avec des maladies extrêmement rares en particulier, la seule approche consiste à examiner leur profil génomique de la manière la plus large et la plus complète qui soit grâce au séquençage du génome entier », a déclaré Mattia Capulli, titulaire d'un doctorat et co-fondateur de Genomic Biopharma. « Notre mission consiste à élargir les frontières de la génomique afin de développer des traitements concernant des maladies pour lesquelles il n'existe pas de remède ou de traitement pharmacologique résolutif. En nous associant à des organisations progressistes comme Poic dintorni APS, nous ouvrirons la voie à la guérison des troubles les plus sévères de la motilité intestinale. »

« En tant que mère d'une enfant souffrant de POIC depuis sa naissance, et en tant que présidente d'une organisation de patients qui soutient la sensibilisation sur la pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC), je suis vraiment ravie du potentiel que ce partenariat avec Genomic Biopharma nous apporte. Il montre clairement l'engagement conjoint visant à améliorer la qualité de vie des patients », a indiqué Ornella Spada, présidente et cofondatrice de Poic e dintorni APS. « À partir d'aujourd'hui, le mot espoir revêt une nouvelle signification encourageante pour les familles, les soignants et les patients souffrant de POIC. »

Un autre objectif du partenariat est de sensibiliser au MMIHS et à la POIC dans le monde entier pour rassembler les experts les plus compétents au monde, allant des cliniciens aux représentants des patients, afin de véritablement favoriser le développement d'une alliance internationale de patients pédiatriques et adultes.

À propos de Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc., société créée par Dante Genomics, est une société de découverte et de développement de médicaments qui établit un pipeline de programmes de médicaments axés sur la mise sur le marché de traitements et de thérapies pour les maladies infectieuses et rares. La société développe son pipeline sur la base des conclusions de la base de données exclusive de Dante Genomics sur les génomes entiers. La technologie de base de Genomic Biopharma, l'IA GBI, utilise des algorithmes prédictifs et l'extraction de données génomiques pour soutenir l'identification de nouveaux traitements à base d'ARN.

À propos d'Associazione Poic e dintorni APS

Associazione Poic e dintorni APS est une organisation de patients italienne qui soutient la sensibilisation sur la pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC), une maladie rare et invalidante caractérisée par un trouble sévère de la motricité myogénique, neurogène ou idiopathique touchant l'ensemble du tube digestif, associé à des périodes d'occlusion intestinale et une incapacité à nourrir les patients. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie des patients et d'accélérer la recherche scientifique en vue de trouver un remède. Poic e dintorni APS s'appuie également sur la direction de son conseil consultatif scientifique, composé de 18 membres ayant une formation clinique et scientifique différente et internationalement reconnus.

Pour en savoir plus sur la POIC, rendez-vous ici .

Contact :

Genomic Biopharma Inc.

info@genomicbiopharma.com

www.genomicbiopharma.com/