Genomic Biopharma en patiëntenbelangenorganisatie POIC e dintorni APS werken samen om whole genome sequencing aan te bieden voor betere (curatieve) behandelingen voor patiënten met maag- en darmziekten

French German Italian Spanish Dutch

L’AQUILA, Italië, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genomic Biopharma Inc. , een bedrijf dat geneesmiddelen op basis van genomische geneeskunde ontdekt en ontwikkelt, is een partnerschap aangegaan met de Associazione Poic e Dintorni APS (‘POIC e dintorni APS’), een patiëntenorganisatie die zich inzet voor chronische intestinale pseudo-obstructie (CIPO). De opzet van het partnerschap is om toegang tot whole genome sequencing (WGS) mogelijk te maken en het nut aan te tonen van genomische informatie voor de behandeling en genezing van ernstigste motiliteitsstoornissen, waaronder:



ACTG2-gemedieerd megacystis-microcolon intestinaal hypoperistaltiek syndroom (MMIHS)

chronische intestinale pseudo-obstructie (CIPO)

De Italiaanse patiëntenorganisatie Associazione Poic e dintorni APS zet zich in voor CIPO, een zeldzame en invaliderende ziekte gekenmerkt door een ernstig myogeen, neurogeen of idiopathisch motiliteitsdefect dat het hele spijsverteringskanaal aantast en gepaard gaat met perioden van darmobstructie en onvermogen om de patiënten te voeden.

Dankzij de samenwerking krijgen alle leden van POIC e dintorni APS en hun ouders toegang tot WGS. Voor deze zeldzame, ernstige en invaliderende darmziekten zal Genomic Biopharma zich toeleggen op een van zijn eerste kandidaat-geneesmiddelen, waarmee het klinische nut van genoominformatie bij de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten wordt aangetoond. Op de conferentie van de American Society of Human Genetics in oktober presenteerde Genomic Biopharma een poster waarop siRNA-sequenties werden geïdentificeerd als goede kandidaten voor de ontwikkeling van een nieuwe therapeutische aanpak bij MMIHS, en onderstreepte een translationele impact voor toekomstige strategie om de onderliggende oorzaak van de ziekte te behandelen.

‘In het bijzonder voor patiënten met uiterst zeldzame ziekten is de enige aanpak het zo breed en volledig mogelijk bekijken van het genoomprofiel van de persoon via whole genome sequencing’, aldus dr. Mattia Capulli, medeoprichter van Genomic Biopharma. ‘Het is onze missie om de grenzen van de genomica te verleggen zodat behandelingen worden ontwikkeld voor ziekten waarvoor geen curatieve of oplossende farmacologische therapieën bestaan. Door samen te werken met progressieve organisaties zoals Poic dintorni APS, stippelen we mee de weg uit om ernstigste motiliteitsstoornissen te genezen.’

‘Als moeder van een dochter die sinds haar geboorte lijdt aan CIPO, en als voorzitter van een patiëntenorganisatie die zich inzet voor chronische intestinale pseudo-obstructie, ben ik erg enthousiast over het potentieel dat dit partnerschap met Genomic Biopharma ons biedt. Het toont duidelijk de gezamenlijke inzet om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren,’ aldus Ornella Spada, voorzitter en medeoprichter van Poic e dintorni APS. ‘Vanaf vandaag heeft het woord hoop een nieuwe en bemoedigende betekenis voor families, zorgverleners en patiënten die lijden aan CIPO.’

Een ander doel van het partnerschap is om MMIHS en CIPO wereldwijd onder de aandacht te brengen en zo de meest kundige experten ter wereld, van clinici tot patiëntenbelangenbehartigers, samen te brengen om de ontwikkeling van een internationale alliantie van pediatrische en volwassen patiënten te bevorderen.

Over Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc., opgericht door Dante Genomics, is een bedrijf dat geneesmiddelen ontdekt en ontwikkelt waarbij het een pijplijn van geneesmiddelenprogramma’s uitbouwt met als doel behandelingen en therapieën voor zeldzame en besmettelijke ziekten op de markt te brengen. Het bedrijf ontwikkelt zijn pijplijn op basis van bevindingen uit Dante Genomics’ eigen databank van volledige genomen. De kerntechnologie van Genomic Biopharma, de GBI kunstmatige intelligentie, maakt gebruik van voorspellende algoritmen en genomische datamining om de identificatie van nieuwe RNA-gebaseerde therapeutica te ondersteunen.

Over Associazione Poic e dintorni APS

Associazione Poic e dintorni APS is een Italiaanse patiëntenorganisatie die zich inzet voor CIPO, een zeldzame en invaliderende ziekte gekenmerkt door een ernstig myogeen, neurogeen of idiopathisch motiliteitsdefect dat het hele spijsverteringskanaal aantast en gepaard gaat met perioden van darmobstructie en onvermogen om de patiënten te voeden. De missie van de vereniging is om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren en het wetenschappelijk onderzoek naar een curatieve behandeling te versnellen. Poic e dintorni APS vertrouwt ook op haar wetenschappelijke adviesraad, die bestaat uit achttien leden met verschillende klinisch-wetenschappelijke achtergronden en internationale erkenning.

Meer informatie over CIPO vindt u hier .

Contact:

Genomic Biopharma Inc.

info@genomicbiopharma.com

www.genomicbiopharma.com/