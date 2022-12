French English





COMMUNIQUE DE PRESSE





13/12/2022

La Région Flamande de Belgique retient LACROIX

et sa solution d’éclairage public intelligente

pour la modernisation de son infrastructure routière

Un groupement d’intégrateurs mené par Eiffage

Au travers d’un appel d’offre lancé par l’organisation en charge de l’infrastructure régionale routière et autoroutière de la région (AWV), les autorités de la Région Flandre (Vlaams Overheid) ont sélectionné un groupement de 5 intégrateurs menés par la société française de BTP Eiffage. Le projet vise à remplacer le réseau routier d’éclairage public et le moderniser en le dotant d’un système de gestion intelligente, avec à la clé, la réduction significative des consommations d’énergie.

Dans ce cadre, LACROIX, au travers son activité City, collabore et intervient dans la fourniture de contrôleurs auprès d’Eiffage et des autres intégrateurs du groupement, au sein d’une solution modulaire et sécurisée permettant la gestion intelligente de l’éclairage, ainsi que la remontée automatisée de données de consommation auprès du gestionnaire du réseau.

Un déploiement massif de 70 000 à 100 000 points lumineux intelligents

Dans une région flamande où l’infrastructure routière offre un éclairage public particulièrement dense, il s’agit d’un déploiement massif de 70 000 à 100 000 points lumineux, positionnés le long d’un réseau routier et autoroutier couvrant près de 1 000 kilomètres de voies. Ce déploiement est prévu sur une durée de 24 mois.

Vincent Sabot, Directeur Général Exécutif de l’activité City de LACROIX, confirme : « Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec Eiffage et les autres intégrateurs du groupement pour équiper l’infrastructure routière de la Région Flandre d’une solution modulaire, sécurisée et parfaitement intégrable dans le réseau existant du client. Au-delà du gain environnemental évident lié au déploiement de la solution d’éclairage intelligent, ce nouveau succès illustre parfaitement le savoir-faire et l’ambition forte de faire de LACROIX la marque de la smart mobilité, et plus généralement, la mission du groupe de contribuer à construire et gérer des écosystème de vie plus intelligents.»

Ce succès majeur enregistré par l’activité City est un nouveau témoignage de la forte dynamique de LACROIX dans le segment de l’Eclairage Public. Selon les termes de l’accord, LACROIX anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, dont la reconnaissance s’étalera sur les exercices 2023 et 2024.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

