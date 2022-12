Euclyde datacenter annonce l’ouverture de son Datacenter de Strasbourg

Euclyde datacenter, entreprise française qui développe et exploite un réseau de sept datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l’ensemble du territoire national,complète son maillage régional en annonçant l’ouverture d’un nouveau Datacenter sur Strasbourg pour se rapprocher de ses clients et leur permettre de mener à bien leur transformation digitale en externalisant leurs infrastructures et SI au sein d’un environnement de confiance.

Ultra performant, le datacenter de Strasbourg (Euclyde DC7) Tier 3+ est l’un des plus vertueux du marché local et positionne la sobriété énergétique au centre de son fonctionnement. Affichant une faible empreinte carbone, il s’étend sur une superficie de 1 500 m2, dont 720 m² sont dédiés aux salles informatiques.

À travers cette annonce stratégique, Eculyde Datacenter ouvre donc une nouvelle étape de son plan de croissance et dispose à ce jour de 7 datacenters implantés sur Sophia-Antipolis, Besançon, Aix-en-Provence, Lyon, Lognes et désormais Strasbourg. Ce maillage fort est un solide différenciateur pour Euclyde Datacenter qui est un acteur souverain de référence dans le domaine de l’hébergement.

Anwar SALIBA, Directeur général d’Euclyde Datacenter « L’externalisation croissante du Système d’Information des entreprises les amène à chercher des partenaires de confiance en région pour mener à bien leurs projets. Notre nouveau datacenter prend en compte l’ensemble des paramètres indispensables pour héberger des infrastructures stratégiques en toute sécurité. Au-delà de la performance de notre datacenter, nous nous sommes également inscrits dans une trajectoire de sobriété énergétique qui est désormais un sujet central pour l‘ensemble des acteurs de la chaine du numérique. Dans ce contexte, nous bénéficions notamment de la certification ISO 50001 qui nous permet de mieux adresser les attentes de nos clients, autorités et autres parties prenantes en termes d’engagement environnemental et d’efficacité énergétique. »