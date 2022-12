Les grands principes d’un ERP de nouvelle génération

Globalement, un logiciel ERP (l’acronyme anglais pour Entreprise Ressource Planning) permet de gérer de façon complète les différents processus d’une organisation, au sein d’une base de données unique. Au cœur du système d’information des professionnels, un ERP est personnalisable et permet d’intégrer uniquement les modules dont l’entreprise peut avoir besoin : Achats, Stocks, Ventes, Production, Finance, RH, Paie, Business Intelligence, éditique, CRM, etc. Toutes ces composantes sont autant d’outils structurants au service de la bonne conduite des opérations réalisées au quotidien par les collaborateurs.

Les avantages liés à l’utilisation d’une solution ERP

Mettre en place un ERP de nouvelle génération permet d’accéder à de très nombreux bénéfices opérationnels dès sa mise en production. Voici les 6 grands bénéfices auxquels les entreprises peuvent accéder :

· Gérer et suivre au quotidien l’ensemble de ses informations et services opérationnels,

· Centraliser toutes les données afin d’en tirer les meilleures analyses pour guider les utilisateurs dans leurs processus et prises de décision,

· Rendre l’organisation plus performante et rentable par une meilleure gestion de toute la chaîne de production,

· Optimiser les coûts et les ressources,

· Fluidifier les processus et la communication interne,

· Améliorer la qualité.

Chaque collaborateur peut utiliser les fonctionnalités de l’ERP qui le concernent et toutes les données s’interconnectent entre elles. L’utilisation d’un ERP améliore la rentabilité des entreprises tant au niveau de la gestion des collaborateurs et du fonctionnement de l’entreprise qu’au niveau des flux de production, commandes, stocks, etc. On notera aussi que certains logiciels ERP sont disponibles sur le cloud pour une utilisation facilitée.

Quels sont les usages d’un ERP ?

L’ERP est la colonne vertébrale de l’entreprise, car il permet d’intégrer différentes fonctionnalités importantes, telles que : la gestion des ventes, la gestion des achats et de la sous-traitance, la gestion des stocks et de la logistique, la gestion de la production, la gestion comptable et financière, la gestion des ressources humaines, la gestion du e-commerce et la gestion de projet.

Tous les secteurs d’activité peuvent utiliser un logiciel ERP paramétré sur mesure : métiers agricoles, restauration, pharmacie, imprimerie, chantier, collectivités, industrie, immobilier, banques & assurances, travaux publics, etc. Que ce soit pour gérer les ressources humaines ou les commandes, l’ERP apporte simplification et efficacité.

Opter pour une ouverture vers l‘ensemble des SI

Un autre point clé à prendre en compte est lié à la nécessité de connecter son ERP aux Systèmes d’Information de ses partenaires et de ses clients. Dans ce contexte, l’usage d’API et le support de différents protocoles comme l’EDI est fondamental. Il est alors possible d’échanger, d’intégrer et de gérer des flux d’informations en temps réel, sans paramétrages complexes et en respectant différents formats métiers. Enfin, le futur de l’ERP passe aussi par plus de communication avec des prestataires tiers certifiés, comme ce sera par exemple le cas avec la dématérialisation fiscale des factures ou encore afin d’intégrer des flux de type Blockchain.

Quelle est la différence entre un ERP et un CRM ?

Le CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui gère uniquement la relation client. On peut aussi parler de GRC (Gestion de la Relation Client). Un CRM intègre tout ce qui concerne les contacts prospects et clients, du devis au support client en passant par les aspects marketing. Il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de gestion d’entreprise propres à l’ERP : RH, stocks, finance, etc. Toutefois, un module de CRM peut être intégré à l’ERP.

L’ERP de nouvelle génération est donc une application ouverte et performante pour gérer des processus opérationnels en toute agilité. C’est un must have garant de la performance de toute l’organisation.

Par Sergio Ficara chez Eurêka Solutions