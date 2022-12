TFO vous en met plein la vue dès le 8 janvier !

TORONTO, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet hiver, TFO, le média public éducatif franco-ontarien, propose une grille télé riche en programmes originaux, pour tous les goûts et tous les groupes d’âge !



Pour les ados, ATO Média et TFO offrent en exclusivité la nouvelle série franco-ontarienne Gang de hockey! La première saison de cette série met en scène Nadie, 15 ans, qui décide de jouer au hockey pour la première fois. Elle se joindra à l’équipe de hockey féminin de son école, en tant que gardienne de but. Marchera-t-elle dans les pas de Kim St-Pierre? Suivez ses aventures pour le savoir !

Une série franco-ontarienne exclusive à TFO produite avec Prestigo et Maki Médias, Philo Philo fait cohabiter sketchs et témoignages jouant sur la fiction et la réflexion. Grâce aux thèmes abordés, les enfants de 9 à 12 ans et leur famille y trouveront sûrement le prétexte à s’engager dans des discussions philosophiques.

La vie compliquée de Léa Olivier, coproduite par Slalom Productions et Encore Télévision revient sur les ondes de TFO pour une deuxième saison au grand bonheur des ados (et des adultes) qui attendent la suite de cette série avec impatience. Retrouvez Sam-Éloi, Maude, Marilou, Sarah, Thomas, Alex, Léa et bien d’autres, dès le 8 janvier !

Dans la saison 3 de la série Hors Québec, les animateurs du groupe Improtéine continuent l’exploration de communautés francophones d’un peu partout au Canada, mettent en lumière leurs particularités, et rencontrent les gens qui la rendent vivante! Cette série, en collaboration avec Les Productions Rivard, est diffusée exclusivement sur TFO à compter du 2 janvier.

En guise de complément à sa programmation d’hiver, Maki Media et TFO proposent de courts épisodes axés sur les relations et les échanges intergénérationnels dans Ma vie en couleurs. De plus, dans Roche’n roll les comédiens et comédiennes de TFO mettent la musique rock au service de l’apprentissage de la géologie. Ces courts épisodes de 2 minutes sont à découvrir dès le 8 janvier les samedis et dimanches sur TFO.

Découvrez les nouveautés de la grille hiver 2023, du lundi 2 janvier au dimanche 2 avril :

Des séries pour nourrir l'imagination!

16 Hudson - Saison 3 - Animation pour les 2 à 5 ans

La série bien aimée des tout-petits. Bienvenue au 16 de la rue Hudson. Dans ce charmant immeuble situé dans une rue tranquille d'une grande ville, tout le monde connaît tout le monde. Ensemble, nous célébrerons les fêtes culturelles telles que le Nouvel An chinois, Norouz et Diwali.

Dès le 3 janvier - Du lundi au vendredi à 7 h et 13 h HE ainsi que les samedis et dimanches à 8 h 30 et à 13 h 30 HE

Dino Dana - Saison 1 - Série pour les 6 à 9 ans

Dana est une apprentie paléontologue qui ne vit que pour les dinosaures. Lorsqu’un ami lui offre le Dino Guide, Dana en découvre davantage sur les dinosaures et les mammifères préhistoriques!

Dès le 8 janvier - Les samedis et dimanches à 10 h 30 et à 15 h HE

Mehdi et Val - Saison 2 - Série pour les 6 à 9 ans

Continuez de suivre les aventures de Mehdi et sa demi-sœur Valérie. Il est de plus en plus difficile pour Mehdi et Val de protéger leur grand secret : personne ne doit savoir qu'ils viennent du futur!

Dès le 5 janvier - Les jeudis et vendredis à 17 h HE, ainsi que les samedis et dimanches à 7 h 30 et à 16 h 30 HE

À la découverte de nouvelles expériences!

La vie compliquée de Léa Olivier - Saison 2

Série jeunesse pour les 9 à 12 ans

Déchirée, Léa devra faire des choix difficiles. Et c'est reparti pour une autre ronde de complications amoureuses! Une série actuelle pour ados qui met en avant un groupe d’amis attachant et diversifié auquel les téléspectateurs peuvent s’identifier.

Dès le 8 janvier - Les samedis et dimanches à 12 h et 18 h 30 HE, ainsi que les vendredis à 19 h HE

Philo philo - Saison 1 - Série jeunesse pour les 9 à 12 ans

Philo Philo est une série qui inclut de la fiction sous forme de sketchs, une part de témoignages et une part de discussion de groupe. C’est une série qui donne la parole aux jeunes et qui offre un regard sur leur raisonnement et leur esprit critique d’analyse au travers de sujets parfois difficiles à aborder.

Dès le 8 janvier - Les samedis et dimanches à 12 h 30 et 19 h HE, ainsi que les vendredis à 19 h 30 HE

Gang de hockey - Série jeunesse pour les 13 - 17 ans

Nadie, une adolescente de 15 ans, décide de jouer au hockey pour la première fois. La série vise à donner des modèles inspirants aux adolescents en mettant, entre autres, en lumière des filles fortes et leur rapport au sport. En vedette on retrouve notamment Vincent Poirier, Anie Richer et Kim St-Pierre.

Dès le 8 janvier - Les samedis et dimanches à 19 h 30 HE

Éclairer demain

Hors Québec - Saison 3

Série documentaire qui donne la parole au nouveau visage de la francophonie canadienne hors Québec.

Garder son identité en contexte minoritaire, s'affirmer malgré les différences culturelles et linguistiques, et s'épanouir en s'exprimant dans la langue de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, voilà la raison d'être de la série Hors Québec animée par le groupe Improtéine

Dès le 2 janvier - Les lundis à 20 h HE

Y’Africa - Série documentaire

Chaque épisode dévoile la diversité et la richesse de talents au parcours singulier, qui font aujourd'hui la culture africaine : peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, chorégraphes, chefs, stylistes.

Dès le 4 janvier - Les mercredis à 20 h HE

C’est pas sorcier - Série documentaire scientifique

C’est pas sorcier est un magazine de vulgarisation scientifique présenté par Jamy, Fred et Sabine où l’important est d’apprendre en s’amusant.

Les mercredis à 20 h 30 HE

Voyage à travers les couleurs - Série documentaire

Les couleurs sont souvent ce qui nous frappe lorsque nous découvrons un pays. Cet hiver, partez découvrir le Japon, la Chine et la Colombie sur les ondes de TFO.

Les samedis à 20 h HE

