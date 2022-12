Westport et Johnson Matthey collaborent afin de développer un système de post-traitement des émissions pour le système de carburant H₂

Dutch French German Italian

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT), un leader mondial des technologies de transport au moyen de carburants alternatifs à faibles émissions, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Johnson Matthey, chef de file mondial des technologies durables, en vue de développer un système de post-traitement des émissions adapté au système d'alimentation en hydrogène H 2 HPDI™ exclusif de Westport, avec l'objectif de réduire ou d'éliminer les émissions.



L'accord se concentre sur l'association des technologies et des produits de Johnson Matthey au système de carburant H 2 HPDI de Westport afin de créer des émissions d'échappement des véhicules les plus faibles possibles. En collaboration avec Johnson Matthey, Westport testera et développera le système prototype de Johnson Matthey au centre d'ingénierie de l'entreprise situé à Vancouver, au Canada.

« Cet effort conjoint est un choix naturel, car nous travaillons tous les deux vers des solutions zéro émission pour un transport abordable et plus propre, sans compromis entre la performance ou l'efficacité », a déclaré David M. Johnson, directeur général de Westport Fuel Systems. « Nous sommes heureux de nous associer à Johnson Matthey, pour atteindre ensemble des performances plus propres, en optimisant notre système de carburant H 2 HPDI qui fonctionne à l'hydrogène sans carbone pour le transport de gros tonnage. »

Westport s'engage à créer une voie abordable et viable pour minimiser les émissions grâce à ses décennies d'innovation, d'ingénierie spécialisée et de produits prêts à être commercialisés.

Les moteurs à combustion interne (MCI) qui utilisent l'hydrogène peuvent potentiellement élargir les options technologiques disponibles et concrétiser ainsi un avenir de transport plus durable, en complétant les capacités de Johnson Matthey dans les piles à hydrogène. Pour les véhicules utilitaires, où le chemin vers les groupes motopropulseurs à pile à combustible et à batterie électrique n'en est qu'à ses débuts, les MCI qui utilisent l'hydrogène seront un complément important à ces technologies, en particulier dans les usages plus intensifs, demandant une plus forte puissance. En outre, les MCI qui utilisent l'hydrogène seront en mesure de répondre aux critères exigeants des normes en matière de polluants et de CO 2 .

« Le transport de gros tonnage étant crucial pour la circulation des marchandises, il est important que nous soyons en mesure de le faire de la manière la plus durable possible », a indiqué Andy Walker, directeur des perspectives du marché des technologies chez Johnson Matthey. « En tant que fabricant leader de systèmes de contrôle des émissions depuis 50 ans, nous sommes ravis d'associer notre expertise à celle de Westport pour rendre le transport commercial propre et paré pour l'avenir. »

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous stimulons l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. Nous sommes un fournisseur de premier plan de composants et de systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les carburants propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène auprès de l'industrie mondiale du transport. Notre technologie assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés au changement climatique et à la qualité de l'air urbain. Basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous desservons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons avec une longueur d'avance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wfsinc.com .

À propos de Johnson Matthey

Johnson Matthey est un leader mondial des technologies durables, qui accélère la transition net zéro. Forts de plus de 200 ans d'engagement ininterrompu en faveur de l'innovation et des avancées techniques, nous améliorons les performances, les fonctionnalités et la sécurité des produits de nos clients. Notre science génère un impact mondial dans des domaines tels que le transport à faible émission, l'énergie, la transformation chimique, ou encore l'exploitation la plus efficace possible des ressources naturelles de la planète. Aujourd'hui, environ 13 000 professionnels de Johnson Matthey collaborent avec notre réseau de clients et de partenaires afin de faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.matthey.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs se caractérisent souvent par des mots tels que « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « potentiel », « proposé » et autres termes similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés portant sur le calendrier et l'achèvement des travaux de développement relatifs au système de post-traitement référencé et sur les performances, les caractéristiques et l'efficacité dudit système. Ces énoncés prospectifs ne constituent ni des promesses ni des garanties mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Ils sont basés sur les opinions de la direction et des hypothèses qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les accomplissements réels de Westport et les futurs résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux et celles liés à la réussite et à l'achèvement du programme de développement du post-traitement, au prix et à la disponibilité de l'hydrogène en tant que carburant de transport, à notre capacité à relever les défis technologiques, à l'économie générale, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux fluctuations des taux de change, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, nos performances ou nos accomplissements réels ou notre situation financière, qui sont décrits dans les documents d'information continue disponibles sous le profil SEDAR de Westport à l'adresse www.sedar.com, et sous le profil EDGAR de Westport à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les effets et l'impact de la pandémie de COVID-19 et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont difficile à prévoir à l'heure actuelle et pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Westport décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser lesdits énoncés afin de refléter tout changement de ses attentes ou d'événements, de conditions ou de circonstances sur lesquels ces énoncés peuvent reposer, ou pouvant affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les présents énoncés prospectifs, sauf dans les cas prévus par la loi.

